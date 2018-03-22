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生活

百年老屋變身時尚青旅　京都十大人氣背包客棧名單

記者陳致宇／台北報導2018/03/22 11:46
▲物美價廉的特色青年旅館成為近年來旅客在京都的住宿選擇。（圖／樂天旅遊）
▲物美價廉的特色青年旅館成為近年來旅客在京都的住宿選擇。（圖／樂天旅遊）

沿著古街與河道漫步，迎接落櫻繽紛，是京都春季特有的美景之一，而物美價廉的特色青年旅館更成為近年來旅客的住宿選擇。樂天旅遊近期公布「京都十大人氣背包客旅館」名單，其中有不少是將古老的京町家進行整修重建的旅館，這樣古今交錯的生活風情，讓來自世界各國的旅客趨之若騖。


▲樂天旅遊近期公布「京都十大人氣背包客旅館」名單。（圖／樂天旅遊）


▲第二名「 Shizuya KYOTO 」從 1963 年就一直經營到現在，中間經歷數次大規模改建。（圖／樂天旅遊）


▲館內隨處飄散著榻榻米香氣，設有男女混宿多人房、和室、雙床雙人房、個人房等房型。（圖／樂天旅遊）

奪下第二名「 Shizuya KYOTO 」從 1963 年就經營至今，中間經歷過數次大規模改建，位於離京都車站徒步約 10 分鐘位置，館內隨處都飄散著榻榻米香氣，設有男女混宿多人房、和室、雙床雙人房、個人房等房型。由於盥洗用品齊全，相當推薦給女性以及初次使用青年旅館的人。


▲京都御旅庵旅館是由屋齡 100 年的京町家改建而成。（圖／樂天旅遊）


▲採用靜音隔間簾，讓房客在共享房內也能保有自己的私人空間。（圖／樂天旅遊）

第四名是由屋齡超過百年的京町家改建而成的京都御旅庵旅館，鄰近京都車站、位置隱匿，設有多人房、男女分宿，備有堅固的木製雙層床，採用知名大廠製作的寢具。每張床皆設有 USB 插座、電源插座以及 LED 燈。採用靜音隔間簾，讓房客在共享房內也能保有自己的私人空間。


▲京町家GUEST HOUSE和音是活用町家空間改造成的復古旅館。（圖／樂天旅遊）


▲可以在此體驗從前的京都生活。（圖／樂天旅遊）

第六名是可以悠哉享受船岡溫泉的「京町家 GUEST HOUSE 和音」，這裡實際住著西陣織的職人，是活用町家空間改造成的復古旅館。房間各有不同風情，全部的房間皆為私人房，共有 3 種類型，可以在此體驗從前的京都生活。

關鍵字京都住宿老屋飯店旅館背包客
粉紅控注意　春季限定櫻花料理上市疑占位遭勸　男惱羞反嗆高鐵人員

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