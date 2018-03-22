賴清德拍板　2025風電目標加碼至5.5GW

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德要求經濟部持續加強媒合外商與國內業者合作，逐步發展我國自主離岸風電供應鏈，避免只是徒具形式的聯盟關係。並請台電公司規劃期程，如期如質執行並完成加強電力網相關工程。也請各部會配合國家能源政策，協助業者加速完成風場設置，讓台灣成為全球離岸風電的示範市場。

為打造綠能矽島，落實非核家園願景，「風力發電4年推動計畫」原規畫2025年離岸風電3GW目標，行政院長賴清德今（22）日拍板，加碼提高至5.5GW，除了可以降低排碳外，並可創造2萬人次的就業機會，帶動近兆元的國內外廠商投資額。

經濟部表示，將透過「離岸風力發電規畫場址容量分配作業要點」公告分配總量5.5 GW，後續將採「先遴選後競價」，以「2020年遴選總量0.5GW、2021至2025年遴選總量3GW，競價總量2GW」方式進行核配，並於遴選機制納入「產業關聯效益」項目，以「事前承諾、事後具體執行」方式辦理，期穩健有序帶動本土供應鏈發展。

經濟部次長龔明鑫強調，遴選過程中，除了技術面的考量外，也有財務能力的標準，財務沒能力承擔風險的業者，基本上不會被遴選上，政府雖然可以提供一部分的協助，但業者本身還是要有一些能量。

經濟部說，將依造賴清德指示積極推動離岸風電發展，預期2025年累計創造投資額將達新台幣9,625億元，累計創造約2萬個就業機會，同時帶動年減碳量達1,047萬噸，約相當於26,926個大安森林公園年減碳量，將有利於實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等政策願景。





▲經濟部次長龔明鑫表示，將加碼推動風力發電，預計可創造2萬個就業機會，同時帶動年減碳量達1,047萬噸。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.22）