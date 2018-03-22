農園與時尚跨域合作　屏科大獲國際蘭展景觀布置首獎

國立屏東科技大學農園生產系陳福旗院長、金石文教授與時尚設計與管理系陳秀足副教授跨域合作，帶領兩系共計11位同學組成團隊，參加2018台灣國際蘭展「第一屆全國盃青農教育蘭花景觀布置競賽」，運用大量虎頭蘭、蝴蝶蘭等各式品種，布置出整體帶有屏科大及屏東在地豐富多元景觀，榮獲「2018年臺灣國際蘭展景觀布置」第一名。農學院陳福旗院長所育成的蝴蝶蘭亦在本次的蘭展中獲得二枚銅牌及一枚第三獎。

戴昌賢校長說，藉由跨域的合作得到佳績是一個非常好的典範，不只讓農園系和時尚系同學從彼此不同的領域學到很多經驗，也讓作品或是產品得到加值，這樣的跨領域教學一直是本校強調與推動的事情。希望未來能做到本校育種的優良種苗量產，並結合其他領域的推廣，朝著科技農業的目標前進。