農園與時尚跨域合作　屏科大獲國際蘭展景觀布置首獎

國立屏東科技大學農園生產系陳福旗院長、金石文教授與時尚設計與管理系陳秀足副教授跨域合作，帶領兩系共計11位同學組成團隊，參加2018台灣國際蘭展「第一屆全國盃青農教育蘭花景觀布置競賽」，運用大量虎頭蘭、蝴蝶蘭等各式品種，布置出整體帶有屏科大及屏東在地豐富多元景觀，榮獲「2018年臺灣國際蘭展景觀布置」第一名。農學院陳福旗院長所育成的蝴蝶蘭亦在本次的蘭展中獲得二枚銅牌及一枚第三獎。
戴昌賢校長說，藉由跨域的合作得到佳績是一個非常好的典範，不只讓農園系和時尚系同學從彼此不同的領域學到很多經驗，也讓作品或是產品得到加值，這樣的跨領域教學一直是本校強調與推動的事情。希望未來能做到本校育種的優良種苗量產，並結合其他領域的推廣，朝著科技農業的目標前進。
▲屏科大跨域合作榮獲「2018年臺灣國際蘭展景觀布置」第一名。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.22）
農園生產系及時尚設計與管理系學生，用跨域時尚的思維，將農園系景觀園藝結合時尚系創意設計概念，以「屏科南風 尋覓蘭跡」為主題，由時尚設計系同學手繪大型山景布幕當背景，運用大量虎頭蘭、文心蘭、蝴蝶蘭等各式品種，層次堆疊成象徵巍峨艷麗的大武山，以白色絲帶裝飾成瀑布，利用小花蝴蝶蘭展現排灣族守護神「百步蛇」，以「陶壺」及「服飾」代表其傳統工藝與文化特色，布置出整體帶有屏東科技大學及屏東在地豐富多元景觀，除展現屏科大獨到天然景緻，並深具人文關懷的意象，獲得本次比賽評審的一致的肯定，從十所學校中脫穎而出，榮獲第一名。
▲農學院陳福旗院長所育成的蝴蝶蘭獲得銅牌。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.22）
今年臺灣國際蘭展以「蘭亭薈萃 以蘭會友」為主軸精神，邀請到國內外各蘭花協會、廠商到場參觀，不只將台灣蘭業成果發揚光大，屏科大蘭花培育及景觀競賽的佳績顯現研究結合實務教學及學生學習成效，將為蘭花產業培育新秀。
▲時尚設計與管理系大一生陳季玄(左)何羿璇開心展示得獎作品。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.22）