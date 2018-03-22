NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈關懷役男　立委及議員團隊營區探訪輔大性侵案　色學弟遭判3年半定讞天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
地方

超商回收廢乾電池　有吃有拿又環保

記者吳晉輝／嘉義報導2018/03/22 17:33
▲連鎖超商提供多項回收誘因。（圖／嘉市府提供 , 2018.03.22）
▲連鎖超商提供多項回收誘因。（圖／嘉市府提供 , 2018.03.22）

許多電池使用完畢後，一但隨意丟棄，將造成環境重大汙染，尤其是在一年一度的元宵節後，應景的燈籠將產生大量電池。不僅可交給資源回收車回收外，也可就近到連鎖超商及量販店兌換指定點心商品，當次購物也可折抵金額8元等優惠，避免電池外層金屬鏽蝕後，泄漏出重金屬汙染環境及危害人體健康之虞。

曾有數據指出，若將一顆1號電池埋在土中，會讓1平方公尺土壤失去利用價值，一個人一生的飲水量約600噸，一粒紐扣電池就可將水汙染使其無法飲用。因此，電池回收很重要，無論是常見的乾電池、鈕扣型電池、充電電池或者手機汰換掉的電池，只要是電池都可以回收。

家中用完的廢乾電池於蒐集分類打包後，可交給資源回收車回收外，也可就近到連鎖超商及量販店回收。全家便利商店推出「廢電池回收換點心」活動，市民朋友將廢乾電池攜至全家回收即可兌換指定點心商品，0.5公斤廢乾電池就可以兌換1顆茶葉蛋或1罐養樂多，而3公斤更可以兌換1份巧克力、7-ELEVEN則推出拿0.5公斤廢電池到門市回收，當次購物可折抵金額8元等優惠，提供市民朋友多項回收誘因及選擇，歡迎多加利用。

嘉義市政府環境保護局張志誠局長表示，未用完的電池可裝到鬧鐘、計算機、遙控器等低耗電電子產品，不浪費每一顆電池，電力耗盡後也要做好回收，邀請市民朋友一同響應「愛嘉，從回收廢乾電池做起」。

關鍵字連鎖超商廢乾電池
酪農協會贈鮮奶　學童健康自小植基追查商業軟體授權　恐波及竹科廠商

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan