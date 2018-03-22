超商回收廢乾電池　有吃有拿又環保

許多電池使用完畢後，一但隨意丟棄，將造成環境重大汙染，尤其是在一年一度的元宵節後，應景的燈籠將產生大量電池。不僅可交給資源回收車回收外，也可就近到連鎖超商及量販店兌換指定點心商品，當次購物也可折抵金額8元等優惠，避免電池外層金屬鏽蝕後，泄漏出重金屬汙染環境及危害人體健康之虞。

曾有數據指出，若將一顆1號電池埋在土中，會讓1平方公尺土壤失去利用價值，一個人一生的飲水量約600噸，一粒紐扣電池就可將水汙染使其無法飲用。因此，電池回收很重要，無論是常見的乾電池、鈕扣型電池、充電電池或者手機汰換掉的電池，只要是電池都可以回收。