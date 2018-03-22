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黃信堯操刀2018北影廣告　陳竹昇莊益增魏德聖入鏡

記者翁新涵╱台北報導2018/03/22 17:56
▲（前排左2起）魏德聖導演、陳竹昇、莊益增、影評人李幼鸚鵡鵪鶉。（圖／台北電影節，2018.03.22）
▲（前排左2起）魏德聖導演、陳竹昇、莊益增、影評人李幼鸚鵡鵪鶉。（圖／台北電影節，2018.03.22）

2018年「第20屆台北電影節」將於6月28日至7月14日展開，今（22）日公布形象廣告導演與演員。邀請《大佛普拉斯》導演黃信堯操刀，「菜脯」莊益增與「肚財」陳竹昇兩位「大佛」班底回鍋參演，此外魏德聖導演也會入鏡。

黃信堯表示這次的形象廣告，他希望透過輕鬆活潑的口吻，拍攝一部能夠跟觀眾對話的影片，同時帶領觀眾回顧台灣電影20年來幾部經典之作。除了老班底陳竹昇與莊益增，黃信堯邀請魏德聖導演入鏡，是想要打造他成為另類的電影大使，黃信堯更透露，本片還有幾位彩蛋演員，直到正片完成後才會跟觀眾見面，敬請期待。

陳竹昇對於這次再度與老搭檔莊益增合作，格外興奮，但知道這支形象廣告將於影展期間，每部電影放映之前播放，便自嘲「在看電影前看到我們好嗎？」不同於二人在《大佛普拉斯》警衛室裡相濡以沫看行車紀錄器，而是進到戲院「跨典訝」（看電影），莊益增則笑稱「我們兩個演壞人比較像。」他也有感而發的表示，台北電影節走了20年，沒有虎頭蛇尾，一年比一年更認真，很讓他感動。

魏德聖導演則謙稱自己不會演戲，要跟很會表演的陳竹昇與莊益增同台，非常緊張，肯定笑不出來。在影片中他制止陳和莊不要在看電影時閒聊，但在實際生活中可能只會心裡暗罵，或換個座位，談到自己目前的製作「台灣三部曲」，他則表示，難度很高，需要一關一關解決。

 

 

關鍵字台北電影節黃信堯魏德聖
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