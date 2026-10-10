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▲GD於8日來台搭乘的專機，是2002年出廠的N7799T。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

GD私人飛機細節曝光 2002年出廠、機齡24年

GD搭的是自己的飛機？機身編號揭曉真正身分

這架飛機有多豪華？曾公開出售、內裝翻新過 二手市值1.8億

GD去年也搭私人飛機來台！包機費2年漲逾3成

▲N7799T使用2具勞斯萊斯Tay 611-8引擎。（圖／翻攝aircraft.com）

▲N7799T型號介紹，是2002年出廠的噴射機。（圖／翻攝美國聯邦航空總署FAA）

韓國天團BIGBANG成員GD（G-Dragon、權志龍）、太陽、大聲10月9日至11日在台北大巨蛋舉辦演唱會，3位成員於8日分頭搭機來台，太陽、大聲從仁川機場出發，，獨自享受天王級待遇。GD這次搭乘的飛機也被拍得一清二楚，微笑機身印有「N7799T」編號，根據美國聯邦航空總署（FAA）官方登記資料顯示，這是美國灣流航太製造的G-IVSP長程商務噴射機，於2002年出廠，不只配備Tay 611-8勞斯萊斯引擎，最大航程更達7815公里，二手市值仍有575萬美元（約新台幣1.8億元），而這類私人飛機單趟包機行情，據航空業者先前透露，已喊到新台幣500萬元以上。GD這次搭乘的灣流G-IVSP私人飛機於2002年出廠，至今已有24年機齡，機身以白色為主，搭配深色線條，外觀相當低調。不過，這架飛機的引擎卻大有來頭，機身後方左右兩側各搭載一具英國勞斯萊斯製造的Tay 611-8渦輪扇引擎，與大家熟悉的勞斯萊斯豪華汽車品牌有歷史淵源，不過航空引擎與汽車目前分屬不同公司。灣流G-IVSP屬於長程商務噴射機，最大航程約7815公里，飛行速度可達每小時約850公里，除了首爾飛台北這類短程航線，也具備執行跨洲長途飛行的能力。機艙可依不同配置容納約13名乘客，內部通常設有大型皮革座椅、會議桌及休息空間，部分飛機還能將座椅調整成臥鋪，讓乘客在飛行途中休息。對於經常往返各國巡演的GD來說，搭乘私人飛機除了不必配合一般航空公司的班表，也能減少在機場候機、轉機的時間。雖然是GD搭乘的私人飛機，不代表這架飛機就是他買下的座駕，從機身編號N7799T查詢美國聯邦航空總署（FAA）公開登記資料，這架飛機登記於美國德拉瓦州的SN 1474 LLC公司名下，過去也曾出現在私人航空業者Planet Nine Private Air的飛機紀錄中，所以這架飛機並非公開登記在GD個人名下，至於此次實際包機安排、是否由GD本人支付費用，則尚未獲得證實。航空交易網站「Aircraft.com」過去曾刊登N7799T的出售資訊，資料顯示，這架飛機雖然於2002年出廠，但機艙內裝曾在2014年重新翻新，包括皮革座椅、木質裝潢等設備。灣流G-IVSP的機艙長約13.7公尺、寬2.2公尺、高1.9公尺，空間相當寬敞，乘客可以在艙內站立行走，不必全程彎腰。至於GD此次搭乘時的實際內裝與設備是否有所調整，目前尚無法確認。而這架飛機的身價同樣驚人，根據美國私人飛機交易資訊網站「AvBuyer」刊登的Aircraft Bluebook估值，2002年出廠的灣流G-IVSP，二手市場參考價高達575萬美元（約新台幣1.8億元），即使機齡已有24年仍是億元級的私人飛機。不過，這是同年份、同機型的參考估值，並非GD此次搭乘的N7799T實際售價。其實這也不是GD不是第一次搭乘私人專機來台，去年2025年11月，他才剛結束APEC企業領袖高峰會晚宴表演，就立即搭乘私人飛機趕往台北，準備隔天的大巨蛋演唱會，當時還特別在社群曬出機上照片，開心寫下「Taipei～」，讓粉絲提前知道他即將抵達台灣。《NOWNEWS今日新聞》過去曾訪問航空業者，隨著韓星、歐美藝人來台開唱的需求增加，私人飛機包機價格也跟著上漲，2024年單趟行情約12萬美元（約新台幣380萬元），如今已來到15萬至16萬美元（約新台幣500萬元）以上，短短2年漲幅超過3成。這筆費用不只是機票錢，還涉及飛機調度、機組人員、燃油及機場相關費用，若需要安排空機前往接送，成本還可能增加。至於GD這次搭乘N7799T從金浦飛往松山的實際支出，目前並未公開。飛機型號：灣流G-IVSP機身編號：N7799T製造年份：2002年機 齡：約24年載客人數：最多13人（包機業者公布的配置）最大航程：約7,815公里引 擎：2具勞斯萊斯 Tay 611系列登記持有：SN 1474 LLC（美國德拉瓦州）用 途：私人包機、商務飛行