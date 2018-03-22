影／軍方逕行拆除機堡遺址　未依文資法通報已觸法

位於高雄市彌陀區，省道臺十七線路邊，空軍官校機場圍牆外的二戰飛機堡被拆，經媒體報導後，22日早上高雄市舊城文化協會理事長郭吉清、市議員高閔琳及彌陀區長羅長安再次到場了解現況。社會大眾極想瞭解是誰拆的，為何而拆；事件曝光後，空軍官校主動聯繫高雄市舊城文化協會，希望能到飛機堡現場說明拆除原因；下午相關人員也到文化局說明。軍方代表表示，因不了解文資法新規定，而誤拆了二戰飛機堡；而目前圍牆外僅存的機堡，軍方允諾暫停工程，將等待文化資產委員審查後，再作決定。附近不少民眾批評軍方逕行拆除，做法魯莽。



▲1945年美軍空照圖，對照目前空軍官校機場圍牆外飛機堡位置圖 。（圖／高雄市舊城文化協會郭吉清提供 , 2018.03.22）



▲軍方派員（右）到場說明。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.22）

空軍官校第十一基地勤務大隊大隊長白豐嘉上校到場說明表示，是因為岡山機場周邊歷年水患嚴重，高雄市政府要求空軍官校編列預算，能在機場跑道外加強排洪溝渠開鑿，過年前排洪溝渠施工進行順利，過年後，因工程車須由西北邊圍牆開口進入施工，這個開口被飛機堡擋住，因此而拆除。高雄市文化資產中心主任李毓敏表示，空軍官校未依文資法通報，已經觸法，除要求軍方需說明，並會加速辦理另一座（現存）機堡文化資產價值評估。



▲文資法規定，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年，所有或管理機關於處分前，應先進行文化資產價值評估。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.22）



▲市議員高閔琳（左一）親赴高市府文化局了解事件後續處理。（圖／市議員高閔琳提供 , 2018.03.22）



▲理事長郭吉清（右）向市議員高閔琳（左）表示，該機堡是在二戰末期興建。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.22）

市議員高閔琳表示，在彌陀區台17線旁的農地草叢中的機堡遺址已逾70年歷史，二戰軍事遺址可作為地方文化觀光發展，應該妥善保存。該遺址若經過保存整治，再透過史蹟照片介紹及導覽解說，帶領遊客走入時光隧道；有別於台灣本島其他處的機堡，彌陀機堡遺址不僅是歷史建築，也能帶領參訪民眾穿越時空、回憶歷史。未來將會成為當地文化探索旅遊新景點之一。



▲高雄市議員高閔琳與地方文史工作者到機堡現場探勘，機堡內部無人看守，現場堆著雜物。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.22）

高雄市舊城文化協會理事長表示，二戰末期岡山機場，也就是當時的高雄海軍航空隊機場，建有約五十個這樣的機堡，目前機場圍牆內還有12個，機場外這兩個，本來可以作為全民國防教育極佳的場所，也是岡山、彌陀、永安地區，適合串連發展的重要軍事文化觀光遺址，二戰機堡拆除極為可惜；去年剛通過的「新文化資產保護法」第15條規定，「公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾五十年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。」



▲目前空軍官校機場圍牆外飛機堡位置圖 。（圖／高雄市舊城文化協會郭吉清提供 , 2018.03.22）



▲理事長郭吉清（右一）、市議員高閔琳（右二）及彌陀區長羅長安（左二）到場了解現況。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.22）