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噁爛！劣房客毛巾沾屎丟滿地　一句話氣炸房務員

生活中心／綜合報導2018/03/23 14:43
▲一名房務員進房清掃驚見房內丟滿沾屎毛巾，氣得PO網大罵，並呼籲大家出門住宿要有公德心。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
▲一名房務員進房清掃驚見房內丟滿沾屎毛巾，氣得PO網大罵，並呼籲大家出門住宿要有公德心。（圖／翻攝自「爆怨公社」）

出門旅遊住宿可以帶上公德心嗎？近日一名房務員在網路抱怨，指出一早進房打掃就看到，房內滿地都是沾了屎的毛巾，惡臭難聞！事後飯店與房客聯絡，對方不但沒道歉還說「我可能喝醉了」，讓房務員相當火大，PO 網呼籲大家體諒房務人員辛苦。

一名房務員在「爆怨公社」貼出 2 張照片，表示當日上午進房打掃，赫然發現房內地板丟著 3 條沾上屎的白色毛巾，一旁的牆角也卡著糞便，整個房間屎味沖天，氣得大罵「房間都有廁所，你偏偏不用！居然拿毛巾接你的屎、擦你的屁股！真是他 XX 的噁心！」怒斥房客難道不曉得房務人員有多辛苦嗎？

眼見毛巾遭房客如此亂用，房務員最後也只能將毛巾全數打包丟掉「這樣的毛巾不能洗了啦！」，事後飯店透過發票上的統編找到該名房客，對方僅回一句「我可能喝醉了」就草草了事，也未向房務員及業者道歉，讓房務員忍不住感嘆「遇到這樣的客人，從事飯店業跟民宿業的真的很無奈！」呼籲大家在外住宿能體諒房務員辛苦、不要惡整房務員。

許多網友見狀紛紛替房務員抱不平「也太低級了吧！做過房務，很多客人都不知道什麼叫垃圾桶，現在連衛生紙都不知道真可憐」、「髒死了！想吐！」、「怎麼會有這麼缺德的人，會有報應的」，也有網友回應「卡在角落縫隙的屎最難清理，跟他索賠」認為房務員及業者一定要向該房客求償。

關鍵字飯店房務員毛巾噁爛公德心
妻因兒調皮這麼做　網友：爽到爸爸華航工廠屋頂失火　旅客不受影響

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