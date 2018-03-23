噁爛！劣房客毛巾沾屎丟滿地　一句話氣炸房務員

出門旅遊住宿可以帶上公德心嗎？近日一名房務員在網路抱怨，指出一早進房打掃就看到，房內滿地都是沾了屎的毛巾，惡臭難聞！事後飯店與房客聯絡，對方不但沒道歉還說「我可能喝醉了」，讓房務員相當火大，PO 網呼籲大家體諒房務人員辛苦。

一名房務員在「爆怨公社」貼出 2 張照片，表示當日上午進房打掃，赫然發現房內地板丟著 3 條沾上屎的白色毛巾，一旁的牆角也卡著糞便，整個房間屎味沖天，氣得大罵「房間都有廁所，你偏偏不用！居然拿毛巾接你的屎、擦你的屁股！真是他 XX 的噁心！」怒斥房客難道不曉得房務人員有多辛苦嗎？