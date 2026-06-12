2026年世界盃足球賽將首度由美國、加拿大、墨西哥三國共同主辦，6月12日在墨西哥城阿茲特克體育場率先揭幕後，加拿大多倫多也將接棒舉辦開幕典禮，於6/13（六）凌晨1:30登場。國際足總（FIFA）特別邀請多位加拿大與國際知名歌手參與演出，包括Michael Bublé、Alessia Cara、Alanis Morissette等9組重量級藝人，結合音樂、文化與足球元素，向全球展現加拿大的多元文化特色。《NOWNEWS今日新聞》整理多倫多開幕典禮時間、表演卡司與演出亮點，帶您一次掌握。
🟡本篇重點摘要：
📌多倫多開幕典禮時間、地點
📌2026世界盃多倫多開幕典禮表演名單
📌重量級卡司介紹
📌多倫多場有何特色
📌台灣2026世界盃轉播平台總整理
📌全球免費觀看平台
一、多倫多開幕典禮時間、地點
在6/12墨西哥率先揭開序幕後，加拿大多倫多將接棒舉辦世界盃開幕慶典，FIFA希望透過音樂與文化演出，讓不同主辦城市展現自身特色。
活動地點：BMO Field（170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3加拿大）
賽程時間：06/13（六） 03:00
開幕時間：06/13（六） 01:30
二、2026世界盃多倫多開幕典禮表演名單
根據FIFA公布資訊，多倫多開幕典禮演出陣容如下：
Alanis Morissette
Alessia Cara
Elyanna
Jessie Reyez
Michael Bublé
Nora Fatehi
Sanjoy
Vegedream
William Prince
三、重量級卡司介紹
Michael Bublé：加拿大國寶級歌手，以〈Haven't Met You Yet〉、〈Home〉等歌曲紅遍全球，曾多次獲得葛萊美獎肯定。
Alanis Morissette：90年代最具代表性的搖滾女歌手之一，專輯《Jagged Little Pill》全球銷量突破千萬張。
Alessia Cara：加拿大流行天后，以〈Scars to Your Beautiful〉、〈Here〉等作品打開國際知名度，曾獲葛萊美最佳新人獎。
Jessie Reyez：加拿大創作女歌手，以獨特嗓音與強烈個人風格受到樂迷喜愛。
Elyanna：近年快速崛起的巴勒斯坦裔歌手，被視為中東流行音樂新世代代表人物。
四、多倫多場有何特色？
與墨西哥場主打拉丁音樂不同，多倫多開幕典禮將呈現加拿大多元文化特色。演出陣容橫跨流行、搖滾、R&B、世界音樂等不同曲風，體現加拿大作為多元文化國家的特色，也呼應本屆世界盃「團結世界」的核心精神。
五、台灣2026世界盃轉播平台總整理
六、全球免費觀看平台
本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。
美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出C羅預計上場的所有葡萄牙賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供3天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。
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📌多倫多開幕典禮時間、地點
📌2026世界盃多倫多開幕典禮表演名單
📌重量級卡司介紹
📌多倫多場有何特色
📌台灣2026世界盃轉播平台總整理
📌全球免費觀看平台
在6/12墨西哥率先揭開序幕後，加拿大多倫多將接棒舉辦世界盃開幕慶典，FIFA希望透過音樂與文化演出，讓不同主辦城市展現自身特色。
活動地點：BMO Field（170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3加拿大）
賽程時間：06/13（六） 03:00
開幕時間：06/13（六） 01:30
二、2026世界盃多倫多開幕典禮表演名單
根據FIFA公布資訊，多倫多開幕典禮演出陣容如下：
Alanis Morissette
Alessia Cara
Elyanna
Jessie Reyez
Michael Bublé
Nora Fatehi
Sanjoy
Vegedream
William Prince
三、重量級卡司介紹
Michael Bublé：加拿大國寶級歌手，以〈Haven't Met You Yet〉、〈Home〉等歌曲紅遍全球，曾多次獲得葛萊美獎肯定。
Alanis Morissette：90年代最具代表性的搖滾女歌手之一，專輯《Jagged Little Pill》全球銷量突破千萬張。
Alessia Cara：加拿大流行天后，以〈Scars to Your Beautiful〉、〈Here〉等作品打開國際知名度，曾獲葛萊美最佳新人獎。
Jessie Reyez：加拿大創作女歌手，以獨特嗓音與強烈個人風格受到樂迷喜愛。
Elyanna：近年快速崛起的巴勒斯坦裔歌手，被視為中東流行音樂新世代代表人物。
四、多倫多場有何特色？
與墨西哥場主打拉丁音樂不同，多倫多開幕典禮將呈現加拿大多元文化特色。演出陣容橫跨流行、搖滾、R&B、世界音樂等不同曲風，體現加拿大作為多元文化國家的特色，也呼應本屆世界盃「團結世界」的核心精神。
五、台灣2026世界盃轉播平台總整理
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
本屆世界盃在全球多個國家皆有提供免費轉播服務。英國球迷可鎖定BBC與ITV頻道，澳洲觀眾有SBS頻道，愛爾蘭地區則有RTE與Virgin Media Play平台。
美國地區的轉播權由Fox取得，將完整播出C羅預計上場的所有葡萄牙賽事。美國觀眾可透過其串流服務Fox One觀看，該平台目前提供3天免費試用。若是身在海外的球迷，專家推薦使用Norton VPN等虛擬私人網路服務切換地區，藉此解鎖各國的免費轉播串流。
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