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▲2026世界盃足球賽開幕演出，將於6月12日凌晨正式開始。（圖／翻攝自FIFA官網）

活動時間：台灣時間2026年6月12日凌晨3點

活動地點：墨西哥城阿茲特克體育場（Azteca Stadium）

開幕典禮時間：預計開球前90分鐘開始

J Balvin

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Maná：被譽為墨西哥最具代表性的搖滾樂團之一，曾多次獲得葛萊美獎與拉丁葛萊美獎，代表作包括〈Rayando el Sol〉、〈Labios Compartidos〉等。

Alejandro Fernández：墨西哥國寶級歌手，橫跨流行與傳統墨西哥音樂領域，在拉丁樂壇擁有極高地位。

J Balvin：哥倫比亞雷鬼頓天王，曾推出〈Mi Gente〉、〈Qué Más Pues?〉等熱門歌曲，是全球最具影響力的拉丁流行歌手之一。

Belinda：墨西哥人氣女歌手兼演員，以甜美形象與多首流行金曲受到年輕族群喜愛。

Tyla：來自南非的新生代天后，憑藉〈Water〉紅遍全球，也是本次陣容中最受年輕世代關注的國際歌手。

Los Ángeles Azules：墨西哥傳奇昆比亞（Cumbia）樂團，多年來深受拉丁美洲樂迷喜愛。

Lila Downs：以融合墨西哥傳統民謠與世界音樂聞名，獲得多項國際音樂獎項肯定。

Danny Ocean：委內瑞拉創作歌手，代表作〈Me Rehúso〉在全球串流平台累積超高點閱。

2026年世界盃足球賽將於台灣時間6月12日凌晨3點正式揭幕，首場開幕典禮由墨西哥城阿茲特克體育場（Azteca Stadium）率先登場，作為史上首次由美國、加拿大、墨西哥三國共同主辦的世界盃，國際足總（FIFA）特別規劃三地舉辦開幕慶典，而墨西哥場更集結J Balvin、Tyla、Belinda、Maná等8組重量級歌手與樂團輪番演出，展現濃厚拉丁文化特色。《NOWNEWS今日新聞》整理墨西哥開幕典禮時間、演出卡司與賽事亮點，帶您一次掌握。📌2026世界盃墨西哥開幕典禮時間、地點一次看。📌2026世界盃墨西哥開幕典禮表演名單？📌2026世界盃墨西哥開幕典禮8組卡司有誰？一次認識世界盃開幕嘉賓📌2026世界盃開幕典禮FIFA為何安排墨西哥率先揭幕？⚠️本文重點HIGHLIGHT：墨西哥開幕典禮集結8組國際與拉丁樂壇重量級藝人，被視為本屆世界盃最具文化特色的開幕演出之一。2026世界盃將於台灣時間6月12日凌晨3點正式開踢，墨西哥城阿茲特克體育場將成為全球矚目的第一站。這座球場曾見證兩屆世界盃決賽，也是足球史上最具代表性的場館之一。根據FIFA公布資訊，本次墨西哥開幕典禮演出陣容如下：FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，本屆世界盃除了足球競技外，也希望透過音樂與文化活動展現主辦國特色。因此墨西哥、多倫多與洛杉磯將分別舉辦開幕慶典，其中墨西哥場率先登場，以拉丁音樂與傳統文化作為主軸，替本屆世界盃揭開序幕。