五六日咖啡優惠出爐！7-11今（12）日起門市連續三天有美式、卡布奇諾、風味拿鐵10元多一杯，寄杯特大杯美式／拿鐵日選14杯688元，相當於單杯只要49元；全家今起APP大杯拿鐵6杯199元，平均單杯33元，可疊加自帶杯折扣5元，最低每杯28元開喝，今起門市還有咖啡任兩杯85元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月12日至6月14日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第二杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯卡布奇諾第二杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯濃萃美式第二杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾黑糖粉粿／琥珀小葉奶茶／梔子花奶青茶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
📍APP｜6月10日至6月19日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任選14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任選15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰品任選13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱現萃茶琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日起至6月16日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾經典黑炫酷繽沙2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
📍APP｜6月10日起至6月16日
◾大杯經典拿鐵6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6.1折（原價110元、特價66元）
◾大杯厚奶拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜6月12日至6月14日
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第二杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾大杯卡布奇諾第二杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯濃萃美式第二杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾黑糖粉粿／琥珀小葉奶茶／梔子花奶青茶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任選14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任選15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰品任選13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱現萃茶琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日起至6月16日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾經典黑炫酷繽沙2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯經典拿鐵6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6.1折（原價110元、特價66元）
◾大杯厚奶拿鐵5杯199元，6.2折（原價65元、特價40元）
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）