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太陽花出征　曾柏瑜參選新北市議員

記者陳志仁／新北報導2018/03/23 21:12
▲曾柏瑜指出，透過檢視議員在議會的表現，發現許多保守、不認真、玩弄舊政治的市議員，這些市議員就是新北邁向更好的阻礙。（圖／曾柏瑜臉書）
▲曾柏瑜指出，透過檢視議員在議會的表現，發現許多保守、不認真、玩弄舊政治的市議員，這些市議員就是新北邁向更好的阻礙。（圖／曾柏瑜臉書）

太陽花學運發言人之一「曾柏瑜」，2016年曾參選新北市第11選區（新店、烏來、石碇、深坑及坪林）的立委，雖不敵國民黨的羅明才，卻仍獲得22487票的支持；曾柏瑜表示，年底將投入新北市第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的議員選舉。

曾柏瑜說，2016年的立委選舉後，曾經對支持者許諾，選舉的結果不是政治改革結束，而是深耕、蹲點、基層經營的開始；因此，2018年8月成立「新北市在地深蹲協會」，並進行許許多多與社區民眾接觸、組織的專案，包括親子課程、銀髮共餐等等。

曾柏瑜認為，透過互動，從這些長輩身上看到了世代合作、互助的可能，追求更溫暖的家園、變得更好，是所有世代共同的目標，也看到了新店改變的潛能；此外，始終相信，青年參政的意義，就是不照舊政治的潛規則走，而我們就是承擔改變的第一線。

曾柏瑜指出，「新北市議會監督」是我們進行專案之一，透過檢視議員在議會的表現，發現許多保守、不認真、玩弄舊政治的市議員，這些市議員就是新北邁向更好的阻礙；地方政治並沒有因為2016年的大選而迎向島嶼天光，這些綁樁政治、政商勾結、無視民意的黑暗，仍持續潛伏在地方的角落。

曾柏瑜表示，我們在地方上蹲點2年，看見許多市議員對於用政策買票、配合款綁樁，及和建設公司合作破壞古蹟侵犯居住正義的現象時有所聞；許多「資深」的老議員都表示，「政治就是這樣玩的」，但我們並不打算照著既有的潛規矩走，舊政治人物無法做到的突破，我來！ 

關鍵字太陽花學運曾柏瑜新北市在地深蹲協會新北市議員羅明才
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