太陽花出征　曾柏瑜參選新北市議員

太陽花學運發言人之一「曾柏瑜」，2016年曾參選新北市第11選區（新店、烏來、石碇、深坑及坪林）的立委，雖不敵國民黨的羅明才，卻仍獲得22487票的支持；曾柏瑜表示，年底將投入新北市第8選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）的議員選舉。

曾柏瑜說，2016年的立委選舉後，曾經對支持者許諾，選舉的結果不是政治改革結束，而是深耕、蹲點、基層經營的開始；因此，2018年8月成立「新北市在地深蹲協會」，並進行許許多多與社區民眾接觸、組織的專案，包括親子課程、銀髮共餐等等。

曾柏瑜認為，透過互動，從這些長輩身上看到了世代合作、互助的可能，追求更溫暖的家園、變得更好，是所有世代共同的目標，也看到了新店改變的潛能；此外，始終相信，青年參政的意義，就是不照舊政治的潛規則走，而我們就是承擔改變的第一線。