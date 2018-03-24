16歲女星自殺身亡　生前開朗事務所隱瞞死因

來自日本愛媛縣的偶像女團「愛的葉Girls」成員大本萌景，已經被證實在本周三（3月21日）自殺逝世，終年16歲。由於大本萌景形象開朗健康，不時笑臉迎人，故其自殺消息令家人和粉絲都難以接受。詭異的是，所屬事務所居然對大本萌景自殺一事隻字未提。
「愛的葉Girls」有6位成員，大本萌景是其中一員，該團主力是為愛媛縣推動農業，他們除了以偶像身分發展還會下田耕種，因此被稱為農業Idol（偶像）。
其實，有日本網友早在22日就於推特指出，大本萌景21日自殺身亡，告別式將於24日在高須賀想苑舉行，希望大家分享這個消息，連《愛媛新聞》都有報導，家屬也希望大家到告別式送大本萌景最後一程，但其所屬事務所，只是緊急發出聲明表示，「愛的葉Girls」一切工作會暫時叫停，並對粉絲的擔心作出道歉，卻對大本萌景過世隻字不提，令粉絲十分不解，有人更激動地在網上痛罵事務所害死偶像。
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