16歲女星自殺身亡　生前開朗事務所隱瞞死因

來自日本愛媛縣的偶像女團「愛的葉Girls」成員大本萌景，已經被證實在本周三（3月21日）自殺逝世，終年16歲。由於大本萌景形象開朗健康，不時笑臉迎人，故其自殺消息令家人和粉絲都難以接受。詭異的是，所屬事務所居然對大本萌景自殺一事隻字未提。

「愛的葉Girls」有6位成員，大本萌景是其中一員，該團主力是為愛媛縣推動農業，他們除了以偶像身分發展還會下田耕種，因此被稱為農業Idol（偶像）。