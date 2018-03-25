電信業衝刺OTT市占 搭上運動、韓流風

中華電董事長鄭優上任後積極整頓及衝刺 MOD，過去 13 年累計虧損 315 億元，去年虧損年減 4 億元，今年目標 200 萬戶甚至將挑戰 220 萬戶，成為台灣最大影視服務品牌。

電信業者積極布局 OTT 領域且各有所長，中華電 (2412-TW) MOD 用戶數急增，今年挑戰 220 萬戶，目標奪下台灣最大影視服務品牌，搭上運動風潮，取得 2018 俄羅斯世界盃足球賽台灣地區獨家全賽事轉播，本周將宣布浩角翔起擔任 MOD 世足賽推廣大使及新的企銷方案；遠傳 (4904-TW) friDay 影音則是強打韓流風，請出韓國人氣演員蘇志燮助陣。

據指出，富邦集團董事長蔡明忠旗下有線電視系統台凱擘與台灣大 (3045-TW) 旗下台灣大寬頻合計約 168 萬用戶數；據統計，中華電 MOD 目前用戶數已達 169 萬，奪下台灣第一大影視內容平台寶座。

鄭優強調，當 MOD 用戶達 200 萬時，將可以跟有線電視台抗衡，可望形成黃金交叉，未來消長態勢形成，MOD 將占有一席之地；中華電指出，每當有運動賽事時，都有相當高的收視，因此，搭配運動賽事擴大行銷，可以進一步拉抬用戶的成長。

全球體壇盛事 2018 俄羅斯世界盃足球賽將在 6 月登場，中華電取得台灣地區獨家全賽事轉播，預計 3 月 30 日舉辦記者會，宣布金鐘獎最佳主持人浩角翔起擔任 MOD 世足賽推廣大使，且將公布「裝 MOD、買運彩」抽賓士汽車等千萬大獎的促銷活動。

遠傳 friDay 影音擁有上萬部電影，會員數已超過 160 萬，透過大數據分析用戶行為發現，用戶在數位上的觀影偏好度與院線發行有相關聯且交互影響，依據用戶觀影趨勢分析，決定投資院線發行標的，擴大布局影音娛樂市場。

friDay 影音與台灣韓影發行品牌「車庫娛樂」聯手，將跨足電影發行，擴大布局 OTT 多螢觀影的價值鏈，近期動作一波波，持續推出獨家電影及優惠內容。

遠傳指出，friDay 影音去年與車庫娛樂合作電影發行，且舉辦韓影周首映活動，今年進一步與車庫娛樂共同邀請韓國人氣演員蘇志燮來台為《雨妳再次相遇》宣傳，本周 (3/27) 將 friDay 影音 FB 粉絲團將同步全程直播《雨妳再次相遇》首映記者會，蘇志燮也將出席 3/28 的 friDay 影音專屬特映場。