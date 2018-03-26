地方萬花筒》影音／毛小孩開趴　歡樂彰化埔心鄉

彰化縣有史以來第一次辦理狗狗Party就在埔心鄉，25日下午在埔心鄉輕食餐廳「果時手作坊」，共有18隻盛裝打扮的狗狗在這個party中一起遊戲、吃點心、選美、爭寵。很多狗狗的主人都很緊張，埔心鄉長張乘瑜說，這一場毛小孩「開趴」相當的新鮮感，參加party飼主，有的推著嬰兒車，有的則揹著寵物專用背包，把狗狗當成小孩在照顧，每隻狗狗也都健康活潑又可愛，現場充滿歡樂氣氛。

▲埔心鄉輕食餐廳「果時手作坊」舉辦狗狗Party，每隻狗狗也都健康活潑又可愛，現場充滿歡樂氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

埔心鄉的輕食餐廳「果時手作坊」，辦理狗狗辦party ，10餘隻狗狗開心在草皮跳躍，穿梭餐廳間，有民眾直呼第一次看到十餘隻狗狗齊聚餐廳，感覺很棒。業者張景評說，自己也養狗，過去曾去過不能帶狗狗的餐廳，感覺令人沮喪，因此自己開餐廳後，很歡迎民眾帶狗狗到餐廳用餐。

▲埔心鄉輕食餐廳「果時手作坊」舉辦狗狗Party，每隻狗狗也都健康活潑又可愛，現場充滿歡樂氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

帶愛犬到場參加活動的大葉大學造藝系大四生張承怜說，有時要找一間可以帶寵物的餐廳，要找很久，這邊可以帶寵物進入，就會吸引她常來。下午活動現場舉辦各式狗狗競賽，包括賽跑、安靜度大考驗，讓飼主和狗狗玩得不亦樂乎。

▲埔心鄉輕食餐廳「果時手作坊」舉辦狗狗Party，每隻狗狗也都健康活潑又可愛，現場充滿歡樂氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

這一場狗狗Party的主角有不少原本都是流浪犬，其中狗齡最大14歲的「黃黃」、「大黃」也是，飼主是李昀蒨(25歲)與姐姐李依璇(29歲)，李昀蒨說，國中時黃黃常在她上學時繞在身旁，因此撿回家飼養，後來又帶了大黃回來，養了10餘年，都已是「狗瑞」。

▲埔心鄉輕食餐廳「果時手作坊」舉辦狗狗Party，每隻狗狗也都健康活潑又可愛，現場充滿歡樂氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

參加Party，狗狗們還圍著帥氣的領巾出席，搶足風頭，在草地中追逐玩遊戲，洋益歡樂氣氛，也有狗主人特地帶著老狗參加，要讓家中「老寶貝」也出門活動筋骨；張乘瑜說，樂見在農村可以提供更多寵物友善消費空間，提供不一樣的旅遊選擇。