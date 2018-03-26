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生活

高雄鳳山青年夜市　一張拆除照惹哭網友「回憶都沒了」

生活中心／高雄報導2018/03/26 11:50
▲高雄鳳山青年夜市拆除照，讓網友看了相當不捨。（圖／翻攝自「爆廢公社」公開版）
▲高雄鳳山青年夜市拆除照，讓網友看了相當不捨。（圖／翻攝自「爆廢公社」公開版）

「回憶都沒了！」原位在高雄鳳山區博愛路、瑞興路一帶，占地約 5 千多坪的「青年夜市」，是許多鳳山人的生活記憶，本月 18 日最後一天營業後，原攤商將在 4 月 6 日搬到凱旋夜市重新開幕。而青年夜市熄燈後，一張拆除照喚起許多網友回憶大呼捨不得。

在地經營超過 20 年的青年夜市，最早設立於鳳山青年路地下道旁，吸引眾多民眾前往，後因該地傳出租約問題，青年夜市便搬遷至鄰近鳳山商工的空地，最後搬到博愛路一帶，在全盛時期攤商將近千攤，是原高雄縣規模最大之夜市。

不過，攤商卻在二月時無預警被告知，將在三月底結束營業，未來將搬遷至距離約 7 公里的凱旋夜市經營，震驚不少網友，也不看好搬到凱旋夜市後的發展。本月 18 日為青年夜市最後一天營業，當日湧入許多民眾擠爆夜市。

昨（ 25 ）日一名女網友在「爆廢公社」公開版中，貼出一張青年夜市拆除照，寫下：「青年夜市沒了之後，感覺以後沒逛夜市的動力了...」引起不少網友共鳴，紛紛留言「回不去了...」、「好難過有我滿滿的回憶欸」、「大學那時很常去，現在沒了，可惜...」感嘆鳳山沒有夜市可逛了；也有網友回應「可憐可憐的攤販，凱旋夜市可以撐多久？」「傻眼，感覺凱旋那裡根本是詛咒」心疼攤商遭遇。

▲高雄鳳山青年夜市在地經營多年，是許多鳳山人的童年回憶。（圖／翻攝自「高雄旅遊網」）

關鍵字青年夜市鳳山夜市拆除凱旋夜市
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