高雄鳳山青年夜市　一張拆除照惹哭網友「回憶都沒了」

「回憶都沒了！」原位在高雄鳳山區博愛路、瑞興路一帶，占地約 5 千多坪的「青年夜市」，是許多鳳山人的生活記憶，本月 18 日最後一天營業後，原攤商將在 4 月 6 日搬到凱旋夜市重新開幕。而青年夜市熄燈後，一張拆除照喚起許多網友回憶大呼捨不得。

在地經營超過 20 年的青年夜市，最早設立於鳳山青年路地下道旁，吸引眾多民眾前往，後因該地傳出租約問題，青年夜市便搬遷至鄰近鳳山商工的空地，最後搬到博愛路一帶，在全盛時期攤商將近千攤，是原高雄縣規模最大之夜市。

不過，攤商卻在二月時無預警被告知，將在三月底結束營業，未來將搬遷至距離約 7 公里的凱旋夜市經營，震驚不少網友，也不看好搬到凱旋夜市後的發展。本月 18 日為青年夜市最後一天營業，當日湧入許多民眾擠爆夜市。