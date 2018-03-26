NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈葉門叛軍飛彈襲擊　沙國稱成功攔劫今年菸稅又要漲？財長：絕對不可能理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
生活

脖子酸「喀喀」舒緩　物理治療師警告：這是自殘行為

生活中心／綜合報導2018/03/26 11:55
▲脖子痠痛千萬別亂轉，物理治療師告訴你正確舒緩方法。（圖／翻攝自ingimage）
▲脖子痠痛千萬別亂轉，物理治療師告訴你正確舒緩方法。（圖／翻攝自ingimage）

現代人 3C 產品不離身，不是緊盯著電腦螢幕就是隨時拿手機出來滑，長時間下來讓頸部變得僵硬。有些人會轉轉脖子紓壓，有時還會發出「喀喀」聲響。不過物理治療師警告，這種轉脖子的行為完全不符合人體工學，嚴重的話甚至會造成全身癱瘓。


▲物理治療師「三個字（ SunGuts ）」破除一般人轉脖子的迷思。（圖／翻攝自《 PTT 》）

物理治療師「三個字（ SunGuts ）」在 Youtube 最新的影片中表示，大部分的人以為轉動脖子或是手腕的動作是在清理凹窩的關節面。但是事實上以脊椎骨的構造來看，完全不適合這麼做。

「三個字」以脊椎模型解釋，如果做出旋轉的動作時，會壓迫到單邊的神經根，並且出現摩擦，如果用力太猛，甚至可能讓神經斷掉。就算原本沒有骨刺問題，長時間摩擦下來也會摩到有骨刺出現，他警告，這種轉動脖子的動作「算是自殘」。

「三個字」提到，當下轉脖子時可能會讓你有種疏通感，「其實不然，它會讓你的骨頭甚至是神經被摩擦」。「三個字」建議，如果想舒緩脖子不適時，可以做「縮下巴運動」，千萬不要「往後仰」或是「往後側倒」，對脖子相當不好。

書田診所物理治療科主任蔡佩玲也提供「放鬆三招」，透過 3 招局部自我按摩舒緩及伸展運動，不限站或坐姿、不限次數，可達到放鬆肌肉、增加頭頸部血液循環。

第 1 招為以指尖按摩上頸部兩側肌肉，左右各 10 下；第 2 招，將下巴往內推，停留 5 秒，重複 3 次；第 3 招，收下巴後用手輕輕往前下壓頭部，伸展後頸肌肉，停留 5 秒，重複 3 次。

最後蔡佩玲提醒，現今社會生活型態轉變，使得「硬頸族」逐年增加，有肩頸僵硬困擾者，在排除疾病引起的不適後，應學習自我舒緩不適的正確方式，舒緩疲勞並預防頭痛。

關鍵字脖子僵硬轉脖子物理治療三個字
高雄鳳山青年夜市　一張照惹哭網帶愛去旅行　五味屋專賣夢想與希望

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan