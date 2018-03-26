脖子酸「喀喀」舒緩　物理治療師警告：這是自殘行為

現代人 3C 產品不離身，不是緊盯著電腦螢幕就是隨時拿手機出來滑，長時間下來讓頸部變得僵硬。有些人會轉轉脖子紓壓，有時還會發出「喀喀」聲響。不過物理治療師警告，這種轉脖子的行為完全不符合人體工學，嚴重的話甚至會造成全身癱瘓。

物理治療師「三個字（ SunGuts ）」在 Youtube 最新的影片中表示，大部分的人以為轉動脖子或是手腕的動作是在清理凹窩的關節面。但是事實上以脊椎骨的構造來看，完全不適合這麼做。

「三個字」以脊椎模型解釋，如果做出旋轉的動作時，會壓迫到單邊的神經根，並且出現摩擦，如果用力太猛，甚至可能讓神經斷掉。就算原本沒有骨刺問題，長時間摩擦下來也會摩到有骨刺出現，他警告，這種轉動脖子的動作「算是自殘」。

「三個字」提到，當下轉脖子時可能會讓你有種疏通感，「其實不然，它會讓你的骨頭甚至是神經被摩擦」。「三個字」建議，如果想舒緩脖子不適時，可以做「縮下巴運動」，千萬不要「往後仰」或是「往後側倒」，對脖子相當不好。

書田診所物理治療科主任蔡佩玲也提供「放鬆三招」，透過 3 招局部自我按摩舒緩及伸展運動，不限站或坐姿、不限次數，可達到放鬆肌肉、增加頭頸部血液循環。

第 1 招為以指尖按摩上頸部兩側肌肉，左右各 10 下；第 2 招，將下巴往內推，停留 5 秒，重複 3 次；第 3 招，收下巴後用手輕輕往前下壓頭部，伸展後頸肌肉，停留 5 秒，重複 3 次。

最後蔡佩玲提醒，現今社會生活型態轉變，使得「硬頸族」逐年增加，有肩頸僵硬困擾者，在排除疾病引起的不適後，應學習自我舒緩不適的正確方式，舒緩疲勞並預防頭痛。