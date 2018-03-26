〈財政部立院備詢〉許虞哲：比特幣視同商品 買賣要課

虛擬貨幣崛起，多名立委今 (26) 日在財委會上關注比特幣課稅議題，財政部長許虞哲表示，金管會和央行均將比特幣視為非貨幣商品，因此，比特幣買賣視同商品交易，若銷售達到課稅門檻，就要辦理營業登記繳營業稅。

立委賴士葆今天在財委會上詢問，財政部是否已經對比特幣課稅，若有課稅目前徵收多少錢，對此，許虞哲回應，依據中央銀行認定，比特幣非法償貨幣，買賣視同商品交易，應該要課稅，不過目前沒有單獨針對比特幣課稅情況進行相關統計，未來會進一步去瞭解。

其實，國稅局日前曾表示，將比特幣視為如同線上遊戲的寶物一樣，若買賣銷售每個月達新台幣 8 萬元，則需辦理營業登記證，並且繳納營業稅，財政部官員也坦言，國稅局因難以掌握到比特幣的所得資訊，還尚未有課稅案例。