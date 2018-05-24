影／解決蘇花改連假大塞車　宜縣府提建議交通部這樣說

蘇花改蘇澳至東澳段通車之後，今年清明連續假期大量車流湧現，造成大塞車，用路人怨聲四起，宜蘭縣政府行文交通部，建議就開放雙向四車道的可能性進行研議以及評估提高蘇花改速限的可行性，同時啟動國道5號連結蘇花改的建設計畫。而交通部則是回應，蘇花改部分路段寬度不足，無法調整為單向兩車道。至於提高速限，交通部表示，蘇花改計畫環境影響說明書已規範該路段時速為60公里，如要調整，除了部分瓶頸路段需評估外，也要提送環保署審核。而連結國道5號部分，交通部說，已進行可行性規劃，但兩者速率相差極大，將等蘇花改全線通車後再滾動檢討。

蘇花改蘇澳至東澳段今年2月5日正式通車後，清明連假大量前往花蓮的車潮湧現，造成蘇澳及東澳地區嚴重回堵。為此，宜蘭縣政府行文交通部提出三點建議，包括：適時調整各時相號誌秒數，同時評估提高蘇花改速限的可行性，研議開放雙向四車道，以及啟動國道5號連結蘇花改的建設計畫。

對於縣府的訴求，交通部則是回應，清明連假首日，南下交通量達24﹐506輛，是去年清明輸運首日的1.87倍，不僅打破有史以來蘇花公路的交通量，也超過蘇花路廊的道路容量，所以導致車流回堵。交通部還說，蘇花改計畫定位為區域聯外道路，該計畫是以安全性與抗災能力為改善目標，不是以快速及大量通行為目地。

除此之外，交通部同時表示，蘇花改計畫環境影響說明書已經規範蘇澳至東澳路段時速為60公里，如果要有所調整，除了部分瓶頸路段需評估外，也要提送環保署審核。至於開放雙向四車道，交通部表示，蘇花改部分路段寬度不足，無法調整為單向兩車道，交通部並以白米景觀橋為例指出，該路段車道寬3.5公尺，路肩寬2.5公尺，無法透過車道重新佈設之方式劃設為雙車道。另，基於隧道防災考量，倘規劃為2車道，除與緊急應變計畫規定不符，勢必也將影響救援車輛緊急通行。

而有關連結國道5號部分，交通部說，已進行可行性規劃，但國5設計的速率每小時120公里，蘇花改則是每小時60公里，若採雙向兩車道配置，兩者服務量及速率相差極大。因此，道路定位、行車安全、道路容量、銜接方式、環境衝擊等都應詳加考量，所以將等蘇花改全線通車後再滾動檢討推動之需求性。