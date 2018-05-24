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50歲以上討厭「柯P」的原因？網友這麼說

生活中心／綜合報導2018/05/24 16:32
▲ 50 歲以上討厭「柯 P 」的原因？網友這麼說。（資料照／記者葉政勳攝 , 2018.05.17）
▲ 50 歲以上討厭「柯 P 」的原因？網友這麼說。（資料照／記者葉政勳攝 , 2018.05.17）

4 年前台北市長選舉，柯文哲以政治素人的良好形象，獲得一票年輕人好評，更靠著年輕族群支持當選。近日有網友在 PTT 詢問「 50 歲以上不分藍綠討厭柯 P 的原因為何？」吸引眾多網友熱烈回應。

有網友認為，台北市長柯文哲上任後，隨即砍除重陽敬老金，只剩中低收入戶可領 1500 元，99 歲以上人瑞可領 1 萬元，其餘全無，讓許多 50 歲以上的人心生不滿。「只為了讓年輕人爽，滿足年輕人所謂的社會公義！你怎麼指望 50 歲以上的人不討厭你？」

該網友說，就像蔡英文上台後，馬上砍 7 天假，得罪年輕勞工，之後再說什麼「調高基本工資」、「最軟的一塊」、「鼓勵企業加薪」等，年輕人還能回心轉意挺民進黨嗎？他也指柯 P 確實不操弄「藍綠對立」，柯 P 操弄的是「世代對立」，並直言：「操弄世代的格調，其實也沒有比操弄藍綠高尚多少。」

有網友則認為：「老人看政治的方式 就是選自己同溫層的報紙 電視 和政論節目 看柯 P 這四年在這些媒體上的形象是如何起伏 基本上跟老人民調變化絕對是一致的」、「得了便宜還賣乖」、「一下假掰 一下跟綠討好 一下辦事不力只會作秀」、「活這麼老，染色體不會變了，多少都已有顏色立場。」

 

關鍵字蔡英文柯文哲重陽敬老金討厭老人
遭學生追打　老師嘆「我的心很痛」違規還嗆聲！三寶聽報警秒逃跑

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