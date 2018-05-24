50歲以上討厭「柯P」的原因？網友這麼說

4 年前台北市長選舉，柯文哲以政治素人的良好形象，獲得一票年輕人好評，更靠著年輕族群支持當選。近日有網友在 PTT 詢問「 50 歲以上不分藍綠討厭柯 P 的原因為何？」吸引眾多網友熱烈回應。

有網友認為，台北市長柯文哲上任後，隨即砍除重陽敬老金，只剩中低收入戶可領 1500 元，99 歲以上人瑞可領 1 萬元，其餘全無，讓許多 50 歲以上的人心生不滿。「只為了讓年輕人爽，滿足年輕人所謂的社會公義！你怎麼指望 50 歲以上的人不討厭你？」

該網友說，就像蔡英文上台後，馬上砍 7 天假，得罪年輕勞工，之後再說什麼「調高基本工資」、「最軟的一塊」、「鼓勵企業加薪」等，年輕人還能回心轉意挺民進黨嗎？他也指柯 P 確實不操弄「藍綠對立」，柯 P 操弄的是「世代對立」，並直言：「操弄世代的格調，其實也沒有比操弄藍綠高尚多少。」