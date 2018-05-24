莫文蔚被「他」煞到　8年後遇見送上大擁抱

國際天后莫文蔚即將發行25週年紀念專輯《我們在中場相遇》，繼釋出李榮浩為她量身定做的〈慢慢喜歡你〉、華晨宇的〈半生緣（我們在這裡相遇）〉後，官方發佈最新單曲〈心領神會〉由林俊傑譜曲、製作，令人驚喜萬分的名單，顯示出史無前例的超級金曲組合。
莫文蔚最新歌曲〈心領神會〉請到才子林俊傑為她量身定做，之前兩人大多是在各大頒獎典禮的後台短暫相遇，但是只要遇見都相談甚歡，莫文蔚表示對林俊傑的才華相當激賞，合作的緣起則是，有次在金曲獎的舞台上被他「煞」到。
那是「金曲21」時，莫文蔚入圍最佳女演唱人等7項大獎，林俊傑則是以準金曲歌王身份擔任表演嘉賓，演唱該屆所有入圍女歌手作品，她在台下看著對方鋼琴自彈自唱她的〈外面的世界〉，完美的聲線和英姿，讓她一看就叫了一聲：「Wow！」，感動到全身起雞皮疙瘩，之後就非常期待能和林俊傑有音樂上的合作。
▲莫文蔚（右）在金曲21時因為林俊傑演唱她的〈外面的世界〉而被煞到。（圖／莫家寶貝工作室提供 , 2018.05.24）
直到8年後，兩人的音樂合作才終於拍板敲定，但回想起錄音的過程，卻也是「等等啊等啊等」，蘊釀了好一段時間，因為雙方檔期都特別忙碌，喬檔期成為不可能的任務，好不容易對到了，更因一次是林俊傑重感冒、另一次是等歌詞，讓工作期「一波三折」，所以當兩人都正式出現在錄音室時，第一件事就是給對方一個大大的擁抱，雖然此曲等上了半年才錄製，但歌王歌后一出手，僅五個小時就大功告成。
▲莫文蔚將推出出道25周年紀念專輯。（圖／莫家寶貝工作室提供 , 2018.05.24）