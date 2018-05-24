莫文蔚被「他」煞到　8年後遇見送上大擁抱

國際天后莫文蔚即將發行25週年紀念專輯《我們在中場相遇》，繼釋出李榮浩為她量身定做的〈慢慢喜歡你〉、華晨宇的〈半生緣（我們在這裡相遇）〉後，官方發佈最新單曲〈心領神會〉由林俊傑譜曲、製作，令人驚喜萬分的名單，顯示出史無前例的超級金曲組合。

莫文蔚最新歌曲〈心領神會〉請到才子林俊傑為她量身定做，之前兩人大多是在各大頒獎典禮的後台短暫相遇，但是只要遇見都相談甚歡，莫文蔚表示對林俊傑的才華相當激賞，合作的緣起則是，有次在金曲獎的舞台上被他「煞」到。

那是「金曲21」時，莫文蔚入圍最佳女演唱人等7項大獎，林俊傑則是以準金曲歌王身份擔任表演嘉賓，演唱該屆所有入圍女歌手作品，她在台下看著對方鋼琴自彈自唱她的〈外面的世界〉，完美的聲線和英姿，讓她一看就叫了一聲：「Wow！」，感動到全身起雞皮疙瘩，之後就非常期待能和林俊傑有音樂上的合作。