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保養愛車免受罰　多利用機車免費排氣檢驗

記者郭政隆／嘉義報導2018/05/24 19:40
▲為讓民眾了解嘉義市一年4次免費機車排氣檢驗服務，環保局在峰基機車行舉辦記者會。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.24）
▲為讓民眾了解嘉義市一年4次免費機車排氣檢驗服務，環保局在峰基機車行舉辦記者會。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.24）

嘉義市區幅員不大，但在市中心停車位卻常是一位難尋，所以機車成為市民最普遍、也是最常使用的交通工具，但相對機車排放廢氣所產生的各種污染物，對人體及環境造成了相當大的危害，依現行規定，機車出廠滿5年以上，每年應進行一次排氣定期檢驗，環保局並從去年10月1日起實施「機車攔查」，未定檢裁罰2仟元、不合格裁罰1仟5佰元至6仟元，採取立即告發裁罰並限期改善。

嘉義市今年創下「全國唯一」的一年4次免費機車排氣檢驗服務，全國也僅有嘉義市提供如此優惠服務，目前嘉市總計有42家機車檢驗站可提供額外不定期檢驗，每3個月一次自主機車排氣不定期檢驗， 讓民眾能夠在車輛使用一段時間後了解車體狀況，讓車主能藉由車況污染變化，採取適當防範或保養，不僅對空氣品質有幫助還能延長車輛的使用年限。

為讓民眾了解嘉義市一年4次免費機車排氣檢驗服務，環保局24日上午在忠孝路與林森東路圓環的峰基機車行舉辦記者會，由環保局實際操作機車排氣檢驗流程；環保局長張志誠並呼籲指出，市民家中如果還有二行程機車請趕快淘汰，民眾在今年2/15日以後報廢二行程機車，可領取2仟元補助金，明年1月1日以後報廢者，每輛補助5佰元，若是新購電動二輪車，最高補助2萬2仟5佰元，換購則最高補助3萬元；如果是換購中古四行程機車額外補助3仟2佰元(限中、低收入戶)，而透過市府團隊與各檢驗站的努力，嘉義市二行程機車淘汰率截至今年二月底，達成率是189.5%，為全國第一。

環保局科長吳博章則補充說明表示，透過中山大學研究觀察發現，老舊機車就算定檢合格，經過約3個月時間，仍會隨著車齡及使用頻率會使機件逐漸劣化，因此以3個月為一個期程，提供機車排氣檢驗服務，讓車主適時保養或汰換，而市府也提供多種汰換優惠方案。；整個嘉義市達檢測標準的機車數量約13萬3仟輛，去年完成定檢機車總計10萬5仟8佰多輛，定檢達成率接近8成；今年截至4月為止，已完成機車定檢數量為2萬6仟9百多輛。

嘉義市府強調，嘉義市率先採用美國AQI指標推動「全市國中小學公私立幼兒園懸掛校園空污旗」，空品旗(PM2.5)(綠色、黃色)總日數增多，空品旗(紅色總日數)三年來也持續下降；環保寺廟認證從2014年的52家到2017年的148家、紙錢集中燒量從2014年的196.75公噸到2017年的266.10公噸；露天燃燒的陳情案件數從2014年的32件下降到2017年的2件；餐飲防治設備裝設家數從2014年的344家上升到2017年的870家，嘉義市空氣污染物細懸浮微粒濃度自103年34.7µg/m³，逐步改善至106年26µg/m³，改善率25.1%，三年年平均濃度下降8.7µg/m³，全國第一。

關鍵字免費機車排氣檢驗嘉義市環保局吳博章張志誠
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