看問題／區塊鏈成詐騙者溫床？美2成ICO藏陷阱

區塊鏈以及加密貨幣議題近年相當火熱，一夕之間，似乎企業只要掛上「區塊鏈」的招牌就能讓自身身價大漲，同時，這股旋風也席捲一般投資人，從最為人熟知的比特幣、乙太幣到近期正夯的火幣，各種區塊鏈衍生的商品成為時下最熱門的投資標的，挑動著人們夢想發財的神經。然而這也讓駭客及有心人士伺機而動，據 Chainalysis 公司研究指出，在 2017 年，以虛擬貨幣 ICO 進行籌資案例中，有 14% 含有詐騙意圖，總籌款高達數十億美元。

經美國監管機關調查發現，不法份子善抓住人性貪婪的特點，所有的 ICO 詐騙案均主打：投資周期短、收益高、風險低等特點，藉此誘使投資人進行投資。然而投資人購買了這些被稱作「空氣幣」的無用之物後，待發現遭到詐騙時往往求助無門，因為目前虛擬貨幣仍缺乏相關法令及監管機關管轄，僅中、韓對 ICO 下達禁令。 美國證管會（ SEC ）日前宣布，針對公司名及商業模式加上「區塊鏈」，意圖藉此圖利的上市公司將展開清查。