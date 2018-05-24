看問題／區塊鏈成詐騙者溫床？美2成ICO藏陷阱

區塊鏈以及加密貨幣議題近年相當火熱，一夕之間，似乎企業只要掛上「區塊鏈」的招牌就能讓自身身價大漲，同時，這股旋風也席捲一般投資人，從最為人熟知的比特幣、乙太幣到近期正夯的火幣，各種區塊鏈衍生的商品成為時下最熱門的投資標的，挑動著人們夢想發財的神經。然而這也讓駭客及有心人士伺機而動，據 Chainalysis 公司研究指出，在 2017 年，以虛擬貨幣 ICO 進行籌資案例中，有 14% 含有詐騙意圖，總籌款高達數十億美元。
經美國監管機關調查發現，不法份子善抓住人性貪婪的特點，所有的 ICO 詐騙案均主打：投資周期短、收益高、風險低等特點，藉此誘使投資人進行投資。然而投資人購買了這些被稱作「空氣幣」的無用之物後，待發現遭到詐騙時往往求助無門，因為目前虛擬貨幣仍缺乏相關法令及監管機關管轄，僅中、韓對 ICO 下達禁令。 美國證管會（ SEC ）日前宣布，針對公司名及商業模式加上「區塊鏈」，意圖藉此圖利的上市公司將展開清查。
另外，區塊鏈詐騙還鎖定了一般用戶，以網路釣魚方式，透過偽造的網站竊取使用者加密貨幣錢包帳密藉以獲取不法所得。另一種更高端的手法則是直接攻擊交易所，透過「扇動幣價」的動盪，以買低賣高手法大發利市，其中最著名的即去年幣安交易所遭駭事件。
區塊鏈技術應用，確實存在其可貴性，除了去中心化的加密機制外，還可改善企業運行，應用於生活中的新技術，改善人類當今社會問題。然而區塊鏈崛起之快速，以及其不可受侵犯等特點，都讓政府單位及金管機關難以建立起防護網。在缺乏監管的現況下，民眾面對現今投資市場上懾人的專有名詞、氾濫的產業新技術都應具備更為深入的了解，清楚理解區塊鏈的核心價值，以及其究竟可以被運用在何物上，才能避免在區塊鏈熱潮中誤入陷阱。