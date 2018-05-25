首位世界業餘圍棋冠軍　詹宜典接受母校表揚

二度榮獲世界業餘圍棋大賽冠軍寶座的現年25歲詹宜典，日前返回母校員林高中與棋藝社學弟妹分享棋藝路的心得，他認為人生如棋，微笑落子，並以「海倫凱勒Life is either a daring adventure or nothing」及「愛己所擇 努力實踐」兩句話，要現場學弟妹用平常心看待一切事情。

第39屆世界業餘圍棋大賽今年在東京日本棋院圓滿落幕，員林高中第60屆校友詹宜典以8戰全勝的完美佳績在頒獎典禮中接受表揚，這是他繼2014年拿首次奪冠後再度拿下世界業餘圍棋大賽冠軍，為台灣棋壇寫下嶄新的一頁。



▲首位世界業餘圍棋冠軍詹宜典(左)。（圖／員林高中提供，2018.05.25）

詹宜典說，輸棋的經驗當然經常有之，但如果一直縱容自己情緒糟下去，是沒有幫助的，心態一定要學會調適才會越來越好。圍棋對於個人記憶力、反省及學習等等，包含太多的人生哲學。

▲首位世界業餘圍棋冠軍詹宜典。（圖／員林高中提供，2018.05.25）

2013年職業棋士的甄選是詹宜典人生轉捩點，半目似天塹，他雖與「職業棋士」無緣，卻意外贏得2014第一次世界業餘圍棋冠軍，這也是他第一次踏出國門看世界。日後陸續參加泰國亞洲大專盃、歐洲圍棋大會、韓國道場交流。

▲首位世界業餘圍棋冠軍詹宜典(右)。（圖／員林高中提供，2018.05.25）

詹宜典將地球看成棋盤，不僅要大膽構思，更要謹慎落子。2018得到第二次世界業餘冠軍的榮耀，他將這份喜悅獻給像老師、像朋友，更是一起在場上奮鬥的已逝的啟蒙恩師。



▲詹宜典講解棋藝。（圖／員林高中提供，2018.05.25）

會後，圍棋五段高三學生辜俊維、棋藝社指導老師江炳耀、及校友圍棋六段游基元，三人接力與詹宜典對弈，並分析戰略，精彩無比，博得現場掌聲不斷。