首位世界業餘圍棋冠軍　詹宜典接受母校表揚

第39屆世界業餘圍棋大賽今年在東京日本棋院圓滿落幕,員林高中第60屆校友詹宜典以8戰全勝的完美佳績在頒獎典禮中接受表揚,這是他繼2014年拿首次奪冠後再度拿下世界業餘圍棋大賽冠軍,為台灣棋壇寫下嶄新的一頁。

二度榮獲世界業餘圍棋大賽冠軍寶座的現年25歲詹宜典,日前返回母校員林高中與棋藝社學弟妹分享棋藝路的心得,他認為人生如棋,微笑落子,並以「海倫凱勒Life is either a daring adventure or nothing」及「愛己所擇 努力實踐」兩句話,要現場學弟妹用平常心看待一切事情。