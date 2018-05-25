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創意茶食尚競賽　促進茶文化扎根

記者郭政隆／嘉義報導2018/05/25 18:18
▲創意茶食尚競賽-萬里茶香嘉義情之比賽過程。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.25）
▲創意茶食尚競賽-萬里茶香嘉義情之比賽過程。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.25）

飲茶是我國傳統，嘉義則是著名的高山茶產區，而為推廣現代創意「茶食尚」，促進茶文化扎根，大同技術學院餐飲管理系、茶文化與事業經營學士學程以｢嘉義∙阿里山·茶｣為主題發想設計，於25日上午在該校嘉義校區國際會議廳8樓，舉辦「2018年第四屆大同盃全國創意茶食尚競賽-萬里茶香嘉義情」活動，應用嘉義阿里山茶滋味醇厚，香氣淡雅持久特色，呈現創意茶餐、茶飲、茶藝、茶點，且以創意競賽的形式，廣邀全國各界好手同台競藝交流，揮灑熱情與創意，營造嘉義新茶文化。

大同技術學院校長陳美菁指出，該校以產學實務為導向的學習創新型技術學院，以培養專業技術人才為目標，透過技藝競賽訓練學生紮實的技能並激發學生無限的創意，積極地與產官學界的密切結合縮短學用落差，進而提升學生的就業競爭力，是學生展現專業能力最佳機會。本次比賽以嘉義阿里山烏龍茶、紅茶為競賽主題，有助於精進學子茶餐、茶飲、茶藝、茶點研發能力，對於發展創意型地方特色產業也有相當的加分作用。決賽當日，歡迎各界來賓蒞臨指教，共襄盛舉。             

茶文化與事業經營學士學程系主任方婷婷表示，本次競賽循往例，分大專社青組及校園高職組兩組競賽，除嘉義本地優秀學子，還有來自墨西哥、巴西、中國、南投、竹山、雲林、嘉義、台南各地菁英團隊參賽，比賽項目分為創意茶餐、茶飲、茶點、創意茶藝四大項，而本次參賽選手平均水準很高，顯示選手的用心，決賽過程精彩迭起。

關鍵字大同技術學院全國創意茶食尚競賽嘉義高山茶
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