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娛樂

專訪／「中毒性歌姬」取名愛繆　全因東方神起的昌珉

記者陳雅蘭／專訪2018/05/26 08:30

日本23歲創作女歌手Aimyon（愛繆）將於6月來台開唱，上周15日先來台宣傳，抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露此趟寶島行是她首次出國，旅行初體驗分秒不浪費，不但逛了西門町、吃遍台式美食，還買了零食「乖乖」回日本；她也表示藝名的由來，是因為學生時期熱愛K-POP，最愛的偶像是東方神起，所以朋友就幫她取了韓系暱稱。

她以一曲《曾經活著啊》受到台灣歌迷歡迎，問起該作品瞬間爆紅，在創作上有無受到影響、遇到瓶頸？或是擔心新歌成績難以超越該曲？Aimyon坦言很感謝歌曲在台受歡迎，但完全沒有壓力，笑說：「我只希望能繼續創作好歌，也希望日後的作品能再受到歌迷喜愛。」她更表示，偶爾會上網看網友的評價，見到「曲子很棒」評語時，心情會很好，但不好的留言會讓她不甘心，「不過氣一下下就好了，不會太在意」。


▲愛繆專訪。（圖／記者林柏年攝）

Aimyon因為歌曲受封「中毒性歌姬」，當聽到此稱號時，她謙虛表示：「我覺得我還不到歌姬的程度，但受到矚目這件事讓我很開心。」而聊到封號，她也透露藝名的由來，是因為學生時期熱愛韓國娛樂，所以想取韓系綽號，朋友就幫她取了「愛繆」，也說當時最愛的團體，就是東方神起，高中時常常搶票去看他們演唱會，「直到現在我還是會聽他們的歌！」而且最喜歡的成員是昌珉，羞說：「他真的很帥！但不敢妄想與他們合作，我太敬畏他們了。」

Aimyon初次訪台，翻閱無數美食雜誌做功課，逛了西門町，吃了台式泡菜、滷肉飯、黑輪、魷魚羹、珍奶、台啤等美食，但一下吃這麼多，擔心會變胖，坦言一回日本就會努力減肥瘦身，而這趟訪台，也透露帶了「好孩子餅乾-乖乖」回去；她也因為知名度漸漸提升，在台期間遇到日本觀光客，不但被認出，還會要求合照及握手，坦言非常開心。Aimyon將於6月22日在Legacy Taipei開唱，門票可至全家機台及網路購買。


▲愛繆喜歡東方神起。（圖／記者林柏年攝）


▲愛繆第一次出國就來台灣。（圖／記者林柏年攝）


▲愛繆專訪。（圖／記者林柏年攝）

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