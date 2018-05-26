專訪／「中毒性歌姬」取名愛繆　全因東方神起的昌珉

日本23歲創作女歌手Aimyon（愛繆）將於6月來台開唱，上周15日先來台宣傳，抽空接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露此趟寶島行是她首次出國，旅行初體驗分秒不浪費，不但逛了西門町、吃遍台式美食，還買了零食「乖乖」回日本；她也表示藝名的由來，是因為學生時期熱愛K-POP，最愛的偶像是東方神起，所以朋友就幫她取了韓系暱稱。

她以一曲《曾經活著啊》受到台灣歌迷歡迎，問起該作品瞬間爆紅，在創作上有無受到影響、遇到瓶頸？或是擔心新歌成績難以超越該曲？Aimyon坦言很感謝歌曲在台受歡迎，但完全沒有壓力，笑說：「我只希望能繼續創作好歌，也希望日後的作品能再受到歌迷喜愛。」她更表示，偶爾會上網看網友的評價，見到「曲子很棒」評語時，心情會很好，但不好的留言會讓她不甘心，「不過氣一下下就好了，不會太在意」。