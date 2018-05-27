《桃園早餐》南門李記燒餅　燒餅酥蛋餅香油條脆

今天的《桃園早餐》又要來到桃園區的早餐重鎮－文化街。文化街上臥虎藏龍大家應該都已經知道了，但是我還是有義務要幫大家把虎和龍揪出來！今天要來介紹一家把傳統燒餅做的出神入化的－【南門李記燒餅】。

如果以產品的分類來看，中式傳統早餐的品項不外乎就是豆漿、燒餅、酥餅和蛋餅等系列的交叉組何。其中要看出中式早餐師傅功力厲害之處的方式，就要看他的燒餅和油條。為什麼呢？因為燒餅和油條要求的酥脆口感和香酥氣味，是來自對麵糰製作和烤炸工夫的累積，環環相扣缺一不可。南門李記燒餅的老闆李大哥說，燒餅要好吃，要用燙麵拉薄之後捲入自製的油酥反覆擀壓讓油酥充分融進麵糰中，而油酥所形成的多層次麵皮經過烤箱烘烤之後，才能讓燒餅變的蓬鬆香酥，口感豐富。用這樣的基本麵糰製作的，還有甜鹹兩種口味的酥餅；不過，這兩種口味的酥餅對大部分的民眾來說，根本就是隱藏版的美食，因為雖然價目表上有列出來，不過每日限量不到100個，通常早上七點之前幾乎都會賣光，所以很多人根本從來沒看過他的甜鹹酥餅。



▲甜酥餅。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.27）

這家南門李記燒餅的老闆李大哥說，爸爸在他十七歲時跟一位山東朋友頂下了一家早餐店，也學了做燒餅油條的手藝，爸爸說他不喜歡念書就來做早餐店好了，這一做就做了超過30個年頭。李大哥說，爸爸是外省老兵脾氣，以前剛開始他早上偷懶不想起床，爸爸會直接拿水潑他叫他起床開店做生意。但是李大哥說，後來慢慢的體會到了做生意的竅門，知道如果每天只是應付過去得過且過，生意只會越來越差。所以他開始因應客人的要求和回饋，修改他從原本山東老闆那裡學來的做法，逐漸的改變食材的比例和火候，讓原本較重的口味變清淡；原本較硬的口感轉軟酥。李大哥說，小小一塊燒餅要做得出色好吃，其中的學問千變萬化。現在他的早餐店每天一開市就會排隊到他打烊，看過這種盛況的人恐怕也很難想像當年他剛接手的時候，曾經一天的營業額只有200元。他很自豪的說，他的燒餅油條已經深深植入許多台灣人的心中。因為曾經有人從加拿大回國，居然不直接回家而是先包車衝到他的早餐店，點一套燒餅油條解饞；更有人要回美國的前夕，事先向他預訂了一兩百片的燒餅要冷凍帶回美國慢慢享用。除了愛吃他燒餅的死忠粉絲之外，還有許多有生意頭腦的金主，想找他到國外去拓展中式早餐連鎖店，但是他沒有被挖走，李大哥說，他的父親過世之後，他曾經有個夢想，希望讓他的燒餅名聲能夠傳遍世界，讓大家知道好吃的燒餅是什麼味道；但是他不想到外國去開店，因為他很清楚，名氣大了，銷售量大了，味道就會走樣。所以他還是每天守在文化街這個小店裡，繼續和老婆以及兩個女兒為自己驕傲的味道打拼。



▲南門李記燒餅製作團隊，其中李大哥的兩位千金，已經是李大哥得力的助手，各司烤燒餅和炸油條兩項重要火候控制工作。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.27）

提到李大哥的牽手，雖然沒有跟著李大哥學做燒餅，卻也自己研發出了一道獨門的絕活，而且受歡迎的程度與大哥的燒餅不相上下，那就是手推油煎蛋餅。說是手推，因為她不用擀麵棍，而是直接將麵糰加油推開拉薄，再放進多油的鍋中半煎半炸加上蔥花蛋製成口感酥脆的蛋餅。據記者實地採訪時偷偷的了解與計算，南門李燒餅賣得最好的組合，就是客人先去拿了剛出爐的燒餅之後，再到老闆娘這邊來點一片蛋餅，做成「燒餅夾蛋餅」這種人氣組合。



▲李媽媽的蛋餅也是高人氣商品，麵餅脆蔥蛋香，夾了燒餅更好吃。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.27）

喔，對了！這家南門李燒餅還有一絕，恐怕也只有經常上門的老客人和老鄰居才會知道，就是李老闆和他的大哥會一年輪一次換手經營這家店。今年的九月份他就要下哨讓大哥進駐接手經營了。問他那不做早餐的這一年要幹嘛？他笑著說會去當保全，也會到處去玩一玩、走一走體會人生百態。我問他會不會把手藝傳給兩個女兒，讓這個好味道一直傳承下去？李大哥的答案說得很有禪意，他說要等她們自己來找我，因為如果我主動要教她們，她們心裡又不願意的話，燒餅是很現實的，出爐的餅味道一定不會好！



▲因為燒餅太優秀，所以幾乎夾什麼都好吃；可以夾油條、夾蛋餅、夾蔥蛋，或是你可以單買回家隨便夾。（圖／記者李春台攝 , 2018.05.27）