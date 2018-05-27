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娛樂

AV片庫遭駭　百支無碼片外流「神等級女優都在內」

娛樂中心／綜合報導2018/05/27 15:35
▲駭客偷走百支無碼片母帶，並威脅片商討錢。（圖／一劍浣春秋臉書 , 2018.5.27）
▲駭客偷走百支無碼片母帶，並威脅片商討錢。（圖／一劍浣春秋臉書 , 2018.5.27）

有「AV達人」之稱的一劍浣春秋今（27）日在部落格發文，透露成人影集片商「蚊香社（PRESTIGE）」遭駭客破解高達100部的無碼影片全外流，而該名駭客得手後，竟要求片商把片子買回去，否則將全數公開於網路上，結果「蚊香社」拒絕要求，對方一氣之下便把女優「嶋野遥香」的無碼下半身截圖公布在討論區上。

一劍浣春秋在部落格還透露，流出的片單中，有不少神等級的AV女優，包含彩美旬果、鈴村愛里、長谷川留衣、上原瑞穂等人，而駭客稍早的確曝光「嶋野遥香」的母帶截圖，表示：「我左看右看，用前面的眼睛看再用後面的眼睛，都覺得不是造假的。」由此推斷對方手上確實握有不少母帶。


▲駭客入侵AV片庫，偷走百支無碼母帶。（圖／一劍浣春秋臉書 , 2018.5.27）

不過在事情曝光後，該駭客文章已遭刪除，一劍浣春秋也認為「蚊香社」不會承認母帶外流，但嶋野遥香的截圖的確無法解釋，「所以我的看法是，這個人的手上確實是有些蚊香社沒上馬賽克的母帶，但有沒有他講的那麼多很難講，尤其是他只丟一支作品就在兜售其他女優的方式實在蠻詭異的」，但認為對方目的是要錢，若最後沒人買，勢必會再有下一步動作，但前提是「他手上真的有這麼多母帶」。

關鍵字av女優彩美旬果鈴村愛里長谷川留衣嶋野遥香
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