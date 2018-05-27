AV片庫遭駭　百支無碼片外流「神等級女優都在內」

有「AV達人」之稱的一劍浣春秋今（27）日在部落格發文，透露成人影集片商「蚊香社（PRESTIGE）」遭駭客破解高達100部的無碼影片全外流，而該名駭客得手後，竟要求片商把片子買回去，否則將全數公開於網路上，結果「蚊香社」拒絕要求，對方一氣之下便把女優「嶋野遥香」的無碼下半身截圖公布在討論區上。

一劍浣春秋在部落格還透露，流出的片單中，有不少神等級的AV女優，包含彩美旬果、鈴村愛里、長谷川留衣、上原瑞穂等人，而駭客稍早的確曝光「嶋野遥香」的母帶截圖，表示：「我左看右看，用前面的眼睛看再用後面的眼睛，都覺得不是造假的。」由此推斷對方手上確實握有不少母帶。