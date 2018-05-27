NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈大谷首度對決田中　扛四番先發上陣搞女大生挨告　周伯勳工作恐不保什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

台中市屯區285路公車增班　擴大路線範圍

記者柳榮俊／台中報導2018/05/27 15:58
▲台中市285路公車6月1日起改由東南客運接替行駛，起迄點調整為新建國市場至竹仔坑。（圖／台中市政府交通局提供 , 2018.5.27)
▲台中市285路公車6月1日起改由東南客運接替行駛，起迄點調整為新建國市場至竹仔坑。（圖／台中市政府交通局提供 , 2018.5.27)

台中市政府交通局持續健全公車路網，原由豐原客運經營的285路公車，6月1日起改由東南客運接替行駛，起迄點調整為新建國市場至竹仔坑，除原來的285正線，另外再增開285副線，行經十九甲地區及益民路沿線等，正副線兩公車增至36班次，除可大幅滿足新興社區往返台中火車站的交通需求，也讓屯區方便前往新建國市場採買。

交通局長王義川指出，285路公車原由豐原客運經營，該公司因整體營業區域調整考量，申請釋出285路公車路權。交通局為使乘車服務不中斷，進行路線釋出公告，經評選後由東南客運取得路線經營權。

王義川表示，為持續強化屯區公車路網改革，提升屯區往返市區便利性，交通局長期觀察屯區乘車需求及地方意見。此次285路公車釋出路權，順勢將該公車路線起迄點調整為新建國市場及竹仔坑，並調整行經無公車路線服務的益民路一段、甲堤南路及至善路等。

另外，人口密集的益民路及新興社區逐漸增加的十九甲地區，交通局也主動協調東南客運增開285路公車副線，串聯行駛益民路二段、一段及十九甲地區的立仁路、立新街及立元路等，相當方便。

王義川說，285路公車班次數由原本28班增為285正線24班、285副線12班，合計36班，路線串聯新建國市場、台中火車站(東站)、文化創意園區、中興大學、成功國中、修平科技大學等站點。285路公車副線則行經興大附中、立新國中小，因班次增加且公車服務範圍擴大，可連結東區、南區、大里區等區域的生活機能，滿足通勤、通學乘車需求，也具有購物、交通轉乘等功能。

交通局表示，台中刷卡10公里免費乘車優惠持續實施中，新285路正副線公車相關資訊請至交通局網站及公車動態系統查詢，歡迎多加利用。

關鍵字公車新建國市場台中火車站台中市交通局公車路線
和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮六房媽過爐　文化部頒授重要民俗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan