台中市屯區285路公車增班　擴大路線範圍

台中市政府交通局持續健全公車路網，原由豐原客運經營的285路公車，6月1日起改由東南客運接替行駛，起迄點調整為新建國市場至竹仔坑，除原來的285正線，另外再增開285副線，行經十九甲地區及益民路沿線等，正副線兩公車增至36班次，除可大幅滿足新興社區往返台中火車站的交通需求，也讓屯區方便前往新建國市場採買。

交通局長王義川指出，285路公車原由豐原客運經營，該公司因整體營業區域調整考量，申請釋出285路公車路權。交通局為使乘車服務不中斷，進行路線釋出公告，經評選後由東南客運取得路線經營權。