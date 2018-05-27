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娛樂

駁陳沂靠爸說　吳宗憲冷回：我如果起妳底的話……

記者吳維書／台北報導2018/05/27 16:03
▲吳宗憲（右）讚Sandy畢業後沒花自己一毛錢。（圖／中天提供 , 2018.5.27）
▲吳宗憲（右）讚Sandy畢業後沒花自己一毛錢。（圖／中天提供 , 2018.5.27）

綜藝大哥吳宗憲今（27）日主持綜藝節目《小明星大跟班》，被問到網紅陳沂嗆女兒Sandy靠爸，他強力反駁，「Sandy從美國回來到現在，沒用過我一毛錢，還買車給我。」並隔空冷回，「我如果起妳底的話，我把妳最近的收入跟工作清單列出來，就知道什麼叫靠爸、什麼叫啃老，」

談到陳沂，吳宗憲表示，「我替她覺得悲傷，一個人沒有朋友很悲哀，人家上次看她直播，看完以後也是幹聲連連，比如說她來我節目，我也給她機會啊，她說自己是藝人，我倒是不覺得，不然妳要有才藝啊，我都沒看過，然後就一直罵人，胡說八道那麼多。」他冷諷，「這樣不好，胡說八道這麼多，她應該沒什麼朋友吧。」提到孩子，他相當驕傲，「我二女兒也沒靠爸啊，叫她當老闆也不幹。Sandy從美國回來到現在，沒用過我一毛錢，還買車給我。」


▲陳沂先前指Sandy是靠爸族。（圖／翻攝自臉書 , 2018.5.24）

被問到非洲邦交國布吉納法索24日宣布與台灣斷交一事，他笑說：「其實沒有關係啦，做好我們自己就可以，其實斷交沒感覺，再斷8個我們還是沒感覺，大家多用一點心在演唱會，這種事情已經跟我們藝人無關，我們的工作就是在最混亂的時候，娛樂大眾，讓所有人很開心。」現場來賓還有余祥銓，他大讚，「他沒事啦，最近人氣正在往上飆升，很可愛的一個孩子，給他機會，一切都好啦。」並對余天喊話，「余大哥，不用擔心，他接班人的樣子已經出來了。」

關鍵字吳宗憲靠爸陳沂陳三斤布吉納法索
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