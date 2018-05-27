影／摩根費里曼「猥褻女記者」影片大公開　噁到最高點

有關老牌影帝摩根費里曼性騷擾的報導，在全球引起軒然大波，也導致他在大眾心目中和藹可親的形象整個崩塌，雖然他第一時間發布道歉聲明，不承認自己曾有過性騷擾的舉動，還表示可能是女方誤解「絕非本意」，但事實絕非如此，美國知名娛樂節目Entertainment Tonight，就火速剪輯了一段幕後影片，讓觀眾一睹摩根費里曼在接受他們女記者訪問時，不斷的「性暗示言論」和「猥瑣眼神」，根本噁到最高點。

影片中的第一個女記者艾希莉克羅森（Ashley Crossan），是在2016年因為電影《全面攻佔2：倫敦救援》採訪摩根費里曼，當穿著洋裝的艾希莉一坐下，摩根費里曼就用不懷好意的眼神，從頭到尾打量她，並且在已經開始拍攝的情況下問「妳結婚了嗎？」當女記者回答說沒有時，摩根費里曼居然說：「妳願意跟一個老傢伙搞一下嗎？」即使在訪問的整個過程，摩根費里曼看她的猥褻眼神也從來沒有停止過，令人相當不舒服。

影片中第二個女記者珍妮莫克（Janet Mock），是在2015年因為電影《魯斯與亞歷克斯》（Five Flights Up）訪問摩根費里曼時，遭遇極不尊重的言語騷擾，當時珍妮莫克也是穿著一件洋裝，但摩根費里曼一看到她就驚呼「妳是怎麼辦到的？居然可以穿著一件只到膝蓋和屁股的洋裝，就坐在我面前，還雙腿交疊呢！」說這些話的時候，摩根費里曼的眼神一刻也沒離開過她的裙子，似乎想要看透對方下半身，相當猥褻。

影片中沒出現的另一位女記者克洛伊梅勒斯（Chloe Melas），遭遇更是叫人無法置信，因為她2017年因為電影《瀟灑搶一回》訪問摩根費里曼時，已經懷孕6個月，但摩根竟在眾目睽睽之下，上下不停打量她，最後更握住她的手說出：「天呀，妳熟透了，我真希望我在妳裡面！」當時的攝影機甚至是在拍攝狀態下，實在相當離譜。

其實，克洛伊事後也曾跟華納兄弟電影公司的宣傳抱怨，摩根費里曼太過分了，但電影公司的人卻表示完全沒察覺任何不恰當的情況，令克洛伊相當沮喪。