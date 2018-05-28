匿名檢舉身分遭官員外洩　屏東環保局離譜行徑送政風調查

屏東縣鹽埔鄉「財O堆肥廠」遭勒令停工 1 年多，今（ 2018 ）年 4 月更遭環保署以違反停工令移送法辦。不過蘇姓民眾檢舉，堆肥廠即使被移送法辦也沒在怕，仍然持續作業及排放廢水，他向縣府反映也沒用。

檢舉非法排放廢水，政府竟帶工廠人員上門「溝通」？屏東一位蘇姓民眾檢舉埔鹽鄉內一處被勒令停工的堆肥廠仍持續作業並排放廢水，沒想到環保局稽查人員竟帶著被檢舉的廠商當面向他解釋，讓他氣炸，質疑環保單位洩漏檢舉人資訊，難道就是處理類似案件的標準作業程序？

更令人氣憤的是，環保局稽查人員前往堆肥場採樣，竟然帶著被檢舉的廠商向他解釋，簡直讓他氣炸，「真的太扯了！！！！檢舉工廠排放廢水，環保局稽查人員直接帶工廠人員來向檢舉人說明！！！？請問這是環保單位洩漏檢舉人資訊給被檢舉污染工廠的 SOP （標準作業程序）嗎？」

蘇姓民眾指出，為了保存證據並保護自身安全，他開始錄音及錄影，並將過程 PO 上個人臉書。蘇先生指出，當稽查人員發覺狀況不對，立即矢口否認，宣稱廠商是自己跟來的。不過工廠人員直接表示，「是稽查人員要求他們出來解釋的！！！！」



▲蘇姓民眾檢舉工廠違法排放廢水，竟遭屏東縣環保局洩漏身分，氣得在臉書大罵。（圖／翻攝自當事人臉書）

對於公部門接受違法案件檢舉的處理方式，蘇先生無奈地說「這麼誇張的行徑，唉！我應該不用發表不自殺聲明吧？？」由於情節太誇張，全案被轉貼到臉書社團「爆料公社」，引來網友一片撻伐。

眼見風波越演越烈，屏東縣環保局終於公開致歉，強調洩漏檢舉人身分並不符合程序，該員在環局服務已近 20 年，目前已停止他稽查員職務， 27 日並送政風調查，將查明是否有洩漏個資事實外，也將深入查核是否有舞弊情形。