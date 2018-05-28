劈腿孟耿如、莫允雯遭批「渣男」　周群達說話了

《高塔公主》上周播出第9集，全體平均收視1.11創新高，45至54歲女性分眾收視也衝上2.59。劇中飾演校草學長「賀以凡」的周群達，介入孟耿如與莫允雯間的閨密情，遭粉絲攻擊是「渣男」，他替角色發聲：「有人認為他很『渣』，是因為他對米娜的背叛，但其實背後有一個很大的祕密。」

此外，日前與劉書宏傳出戀情的鄭茵聲，在劇中與飾演志明的姜康哲有感情戲，其中高大帥氣的外型被粉絲發現神情和趙又廷有幾分相似，鄭茵聲則表示：「當時知道要跟他對戲的時候很心動，謝謝劇組幫鳥妹配一個這麼帥的男友！」至於現實生活，鄭茵聲是走隨緣路線，「我覺得感覺對了比較重要，不會特別去追求心目中特別條件的白馬王子」。