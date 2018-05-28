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娛樂

劈腿孟耿如、莫允雯遭批「渣男」　周群達說話了

記者徐郁雯／台北報導2018/05/28 17:31
▲周群達演出校草學長。（圖／台視提供，2018.05.28）
▲周群達演出校草學長。（圖／台視提供，2018.05.28）

《高塔公主》上周播出第9集，全體平均收視1.11創新高，45至54歲女性分眾收視也衝上2.59。劇中飾演校草學長「賀以凡」的周群達，介入孟耿如與莫允雯間的閨密情，遭粉絲攻擊是「渣男」，他替角色發聲：「有人認為他很『渣』，是因為他對米娜的背叛，但其實背後有一個很大的祕密。」

此外，日前與劉書宏傳出戀情的鄭茵聲，在劇中與飾演志明的姜康哲有感情戲，其中高大帥氣的外型被粉絲發現神情和趙又廷有幾分相似，鄭茵聲則表示：「當時知道要跟他對戲的時候很心動，謝謝劇組幫鳥妹配一個這麼帥的男友！」至於現實生活，鄭茵聲是走隨緣路線，「我覺得感覺對了比較重要，不會特別去追求心目中特別條件的白馬王子」。


▲鄭茵聲（右）與「小趙又廷」姜康哲有感情戲。（圖／台視提供，2018.05.28）

至於最後孟耿如應該選擇利晴天或是周群達，在網路上掀起論戰，周群達則幫自己拉票表示：「賀以凡是一個非常愛米娜的人，但中間因為發生太多事情，才導致他們之間的分離，但他對米娜的愛從來沒有改變過！請大家相信他！」利晴天則特別打趣回應：「邵齊都被騙了七千萬元了，事業都失意了，拜託大家別讓邵齊情場也失意了。」


▲孟耿如（左）與利晴天感情備受矚目。（圖／台視提供，2018.05.28）

關鍵字高塔公主周群達利晴天孟耿如莫允雯
唱〈煎熬〉爆紅　廠商要她不准唱韓粉有福了　人氣女團暑假攻蛋

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