中鋼集團響應政府太陽光電政策　積極投入發展綠能

中鋼集團董事長翁朝棟表示，該集團為響應政府太陽光電政策，積極投入發展綠能，旗下的中鋼光能公司目標3年內，即106至108年間，於集團公司廠房屋頂完成80MWp太陽光電系統裝置容量建置，第1年30MWp之建置容量，業已完工掛錶，達成第1階段目標，並邀請高雄市政府、台電公司、昱晶能源科技公司、晁暘科技公司等與會，共同見證掛錶達標儀式。

中鋼集團106年30MWp太陽光電系統完工達標掛錶發電儀式，是由董事長翁朝棟主持，與高雄市政府工務局建管處處長蘇俊傑、台電公司前鳳山區處副處長吳志城、台電公司鳳山區處副處長吳耀民、中龍鋼鐵公司總經理陳德勝、中鋼光能公司董事長陳榮貴及中鋼企業工會前理事長魏肇津共同啟動發電。

中鋼公司翁朝棟董事長指出，基於能源安全、綠色經濟及環境永續，政府新能源政策已將20%再生能源比例(太陽光電20GWp、離岸風電3GW)納入2025年目標，為展現中鋼集團支持政府再生能源政策及推動綠能發展的決心，乃積極投入發展綠能，響應政府太陽光電政策。



▲中鋼公司第3冷軋廠區太陽光電工程建置完工的情形。(圖／記者黃守作攝)

翁朝棟並指出，中鋼光能公司自105年10月成立，於106年6月份各案場逐一開工，因所有施工夥伴，包含中鋼光能、中宇環保、晁暘公司及昱晶公司等為首次合作，需要彼此相互磨合，能夠在短短半年內完成第1階段30MWp建置容量，除了感謝高雄市工務局建管處及台電公司的全力協助，更感謝所有施工團隊竭盡所能，克服種種困難及挑戰，才能掛錶啟動發電併網，相信在108年，中鋼集團能達成80MWp之太陽光電建置容量，屆時平均1年約可發電1.02億度，並減碳5.29萬噸，以善盡企業社會責任。

翁朝棟進一步指出，該集團的太陽光電系統與台電公司簽訂的躉售契約為期20年，而台灣地震及颱風頻繁，如何確保太陽光電系統穩固安裝、維持長期高效與安全之運維，屬後續重要課題，他期勉中鋼光能公司建置屋頂型太陽光電系統所採用的工法與品質，能成為業界的典範，並以此30MW的太陽光電系統作為中鋼集團跨出去的第1步，藉此機會練兵，以利未來跨出集團，開發其他新機會。

