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宣導節能減碳　嘉市環保局辦活動　傳統燈泡免費換LED

記者郭政隆／嘉義報導2018/05/29 18:14
▲嘉義市環保局長張志誠節表示，能減碳是刻不容緩的工作，需要大家由生活中做起，像是換裝LED燈泡，省電又省荷包。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.29）
▲嘉義市環保局長張志誠節表示，能減碳是刻不容緩的工作，需要大家由生活中做起，像是換裝LED燈泡，省電又省荷包。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.29）

嘉義市環境保護局將於6月2日舉辦「油煙不漏環境優、智慧賦稅超速Pay」活動，結合碳中和宣導進行LED燈更換，藉由LED燈泡低耗能、高效能，產生較低的二氧化碳排放量的友善環境的優點，推廣給民眾，同時達到減少中和該活動所產生的碳足跡。環保局表示，參與民眾只要自備水壼並攜帶2顆傳統燈泡或20顆廢電池至活動現場，加入指定帳號並下載APP註冊登入，就可兌換1顆LED燈泡，每一門號限換1顆。

環保局說明，「碳中和」是指活動辦理從籌備到結束時排放了多少碳，就需額外做多少減碳措施來抵銷活動產生的碳排放，以使大氣中的溫室氣體能達到平衡，最終目標為「零排碳」，碳中和的步驟包含量化、減碳、抵換，量化，計算任何一場服務或活動所產生的碳足跡，而減碳則是藉由民眾的行為，包含搭乘大眾交通工具、使用節能環保標章的產品等行為，來減少碳排放；至於「抵換」是指透過種樹或推廣再生能源等積極作為，使大氣中的溫室氣體被吸收、平衡，最終達到零碳的效益。

環保局長張志誠強調，日常生活中常排出許多二氧化碳、甲烷等溫室氣體，過量的溫室氣體導致全球暖化日益嚴重，造成極端氣候經常發生，因此節能減碳是刻不容緩的工作，需要大家由生活中做起，像是換裝LED燈泡，不僅省電省荷包，更是節能減碳落實愛地球的綠色生活方式。

關鍵字嘉義市環境保護局文化廣場碳中和張志誠
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