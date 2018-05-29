高雄林園日本腦炎疫情來勢洶洶　一萬劑疫苗免費施打

高雄市林園區5月下旬發生日本腦炎本土群聚疫情，24日及28日接連出現確診個案，並有1例高度疑似個案尚待二採檢驗確認。鑑於日本腦炎疫情來勢洶洶，高雄市政府衛生局緊急向疾管署調撥1萬劑日本腦炎疫苗，並調度鄰近衛生所醫師及公衛護理師支援，安排5月30日至5月31日兩天，於林園區各里設置社區接種站，提供疫情發生地區（林園區）民國57年次以前出生高感染風險民眾及養豬畜牧場工作人員免費施打公費日本腦炎疫苗，符合資格的民眾可攜帶健保卡及身分證前往。

林園區衛生所在這兩日延長服務時間至晚上8點半，以利民眾夜間施打疫苗需求。6月份起如仍需施打公費疫苗，林園區市民可就近至林園區衛生所及聯合王婦產科診所，鄰近疫情發生地點的大寮區市民可至大寮區衛生所、樂生婦幼醫院、大鋐診所、親親家庭診所、大承耳鼻喉科施打（疫苗免費，掛號費依診所規定收費）。