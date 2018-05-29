高雄林園日本腦炎疫情來勢洶洶　一萬劑疫苗免費施打

高雄市林園區5月下旬發生日本腦炎本土群聚疫情，24日及28日接連出現確診個案，並有1例高度疑似個案尚待二採檢驗確認。鑑於日本腦炎疫情來勢洶洶，高雄市政府衛生局緊急向疾管署調撥1萬劑日本腦炎疫苗，並調度鄰近衛生所醫師及公衛護理師支援，安排5月30日至5月31日兩天，於林園區各里設置社區接種站，提供疫情發生地區（林園區）民國57年次以前出生高感染風險民眾及養豬畜牧場工作人員免費施打公費日本腦炎疫苗，符合資格的民眾可攜帶健保卡及身分證前往。
林園區衛生所在這兩日延長服務時間至晚上8點半，以利民眾夜間施打疫苗需求。6月份起如仍需施打公費疫苗，林園區市民可就近至林園區衛生所及聯合王婦產科診所，鄰近疫情發生地點的大寮區市民可至大寮區衛生所、樂生婦幼醫院、大鋐診所、親親家庭診所、大承耳鼻喉科施打（疫苗免費，掛號費依診所規定收費）。
疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法，衛生局呼籲林園區及大寮區50歲以上民眾及養豬畜牧場工作人員儘速配合公費疫苗施打，以提升自我保護力。家中如有年滿1歲3 個月的幼兒亦請儘速帶往轄區衛生所或合約醫療院所，完成常規日本腦炎疫苗接種。市民朋友如非前述公費對象但有疫苗接種需求，可至高雄市立聯合醫院、小港醫院或高雄市合約醫療院所自費施打日本腦炎疫苗（名冊詳見高市衛生局全球資訊網）。
▲日本腦炎防疫宣導單。（圖／高市衛生局提供）
衛生局再次呼籲，未滿1歲及50 歲以上未接種疫苗者為高風險族群，應避免前往豬舍或其周邊，如需前往請作好個人防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，噴灑政府許可合格的防蚊液。於豬舍周邊2 公里內的住家，也應提高警覺，建議裝設紗門紗窗隔絕蚊蟲飛入室內，並於家戶室內外適當位置擺放滅蚊燈，以減少病媒蚊入侵住家的機會。如需日本腦炎衛教及疫苗接種資訊，可至疾管署全球資訊網「預防接種專區」或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）、高雄市政府衛生局防疫專線：07-7230250 洽詢。