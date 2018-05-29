慘！姚文智民調驚見「0的領域」　網諷：自己人都不挺？

民進黨選對會昨（ 28 ）日開會確定提名民進黨立委姚文智為台北市長參選人，將和市長柯文哲、國民黨參選人丁守中形成「藍白綠」三強鼎立局面。對此，姚文智信心滿滿喊「丞相，起風了」，認為風向在變，民意也會慢慢轉向。不過，根據網路近日瘋傳的民調顯示，姚文智在 20 至 29 歲年輕人中的支持率竟慘淪 0％ ，讓網友看了不禁調侃：「自己人都不挺，你說這樣慘不慘？」

該份民調顯示，以年齡層分佈來看，柯文哲在 40 歲以下獲超過半數支持， 20 至 29 歲及 30 至 39 歲分別有 55.6％ 及 55.4％ 的支持率；丁守中則在 50 歲以上民眾有較高的領先優勢， 50 至 59 歲支持率達 49.3％ ；而姚文智在 60 歲以上民眾間較具知名度，支持率 21.5％ ，和 20 至 29 歲的年齡層成極端對比，竟出現破天荒的 0％ 。