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政治

慘！姚文智民調驚見「0的領域」　網諷：自己人都不挺？

編輯中心／綜合報導2018/05/29 23:53
▲慘！民進黨台北市長參選人姚文智民調驚見「0的領域」，網諷：「自己人都不挺？」（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）
▲慘！民進黨台北市長參選人姚文智民調驚見「0的領域」，網諷：「自己人都不挺？」（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.28）

民進黨選對會昨（ 28 ）日開會確定提名民進黨立委姚文智為台北市長參選人，將和市長柯文哲、國民黨參選人丁守中形成「藍白綠」三強鼎立局面。對此，姚文智信心滿滿喊「丞相，起風了」，認為風向在變，民意也會慢慢轉向。不過，根據網路近日瘋傳的民調顯示，姚文智在 20 至 29 歲年輕人中的支持率竟慘淪 0％ ，讓網友看了不禁調侃：「自己人都不挺，你說這樣慘不慘？」

該份民調顯示，以年齡層分佈來看，柯文哲在 40 歲以下獲超過半數支持， 20 至 29 歲及 30 至 39 歲分別有 55.6％ 及 55.4％ 的支持率；丁守中則在 50 歲以上民眾有較高的領先優勢， 50 至 59 歲支持率達 49.3％ ；而姚文智在 60 歲以上民眾間較具知名度，支持率 21.5％ ，和 20 至 29 歲的年齡層成極端對比，竟出現破天荒的 0％ 。

有網友將該份民調轉載至 PTT ，引發大批鄉民熱議，紛紛留言「笑了，不過還是要看 1124 開完票才準」、「太過份了，人家昨天在正經有 87％ 的民眾支持」、「這個年齡層聽過姚文智的可能很少」、「應該是不滿 0.4％ 四捨五入取個位所以 0％ 吧」、「結果自己人都不挺，你說這樣慘不慘」；不過也有網友表示「一個人投就超過 0％ 了這三小」、「 0％ 實在誇張了點」，質疑民調的可信度。

關鍵字姚文智市長民調ptt鄉民選舉
立委席次　高屏減一、台南竹縣增一

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