隨著夏季到來，不少人開始穿起防曬外套當作日常抵禦陽光的時尚搭配，但在台灣想買防曬外套，多數人會聯想到UNIQLO等大型品牌，不過近日就有民眾表示，除了UNIQLO以外，「UV100、迪卡儂」旗下推出的防曬外套同樣值得購入，兩大牌子最便宜免1000元就能買到，且不少人實測不只防曬，穿起來也相當舒適輕薄，部分款式還有涼感效果，大讚表示「真的超好穿！」
UNIQLO防曬外套改天穿！「2神牌」穿過全推薦：涼又透氣
一名女網友日前在Threads發文，好奇表示防曬外套究竟如何選擇，坦言心目中名單除了UNIQLO以外，還有「UV100、迪卡儂」兩大品牌，但遲遲無法下定決心，崩潰直呼「選到要發瘋」。
貼文曝光後，UV100、迪卡儂愛用者紛紛跳出來推薦留言，「昨天買了迪卡儂，今天穿一整天，大太陽底下走路、進到賣場、開車曬太陽 我覺得是一個舒服無感的存在」、「推迪卡儂，真的好穿又涼又透氣」、「UV100不悶熱，中午騎車也穿得住」、「UV100真的超讚，那個材質真的很適合台灣濕熱的天氣完全不黏還很透氣涼感」。
UV100防曬外套最便宜免千元！款式多、不黏膩：唯一缺點是它
據了解，「UV100」是台灣知名專業機能防曬品牌，專注於研發與設計抗紫外線的科技服飾與配件，並獲國際認證最高防曬等級，採用Suptex-Cool清涼冰科技，穿起來吸汗快乾又不黏膩，機能與舒適兼具，一件就能輕鬆抵禦烈陽，且因太過耐穿，引來網友笑稱最大缺點是「穿不壞想買新的都沒機會」。
UV100一件價格屬於中間價格，最便宜999元就能入手一件抗UV清涼經典連帽外套，最貴則要1499元。UV100款式部分也相當多元，包括連帽外套、口罩連帽外套、立領外套等皆有，同時還有推出抗UV褲子、裙子與上衣和其他防曬配件。
UV100防曬外套每款顏色選擇多、版型偏向機能實用，擁有馬尾洞、指洞與鬆緊束口等設計，但也被評價時尚感與修飾度不如平價快時尚品牌，款式較為傳統，被消費者認為是最大痛點，不過每個人喜好有所不同，建議還是親自實際試穿最準。
不輸UNIQLO、UV100！迪卡儂防曬外套千元有找：高CP值爆紅全台
除了UV100以外，迪卡儂防曬外套也是被公認的超強神衣！迪卡儂是全球最大的體育用品集團之一，涵蓋超過80種運動用品與服飾，並以高CP值聞名全台。迪卡儂防曬外套則較UV100便宜許多，幾乎每件「千元有找」在社群平台爆紅，其價格親民，即使弄髒也不會心痛。實際查詢官網，價格最低從499至1849元皆有，男女兒童款式應有盡有，
迪卡儂防曬外套儘管便宜，但功能性依舊十分高，許多使用者實測指出迪卡儂的材質更透氣，相當適合台灣的夏天，並且穿起來舒適又透氣，部分款式具備涼感功能與超強包覆力，除了帽T設計外，袖長能遮蓋手背，一些款式還有防風或防潑水機能。
迪卡儂防曬外套憑藉高CP值與透氣度廣獲正面評價，但也有部分消費者認為，外觀版型較為中性，且缺乏修身效果，對於較在意外型的消費者來說，可能會覺得不夠時尚，但若是追求戶外運動防曬與透氣的人來說，迪卡儂仍是不錯的選擇！
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一名女網友日前在Threads發文，好奇表示防曬外套究竟如何選擇，坦言心目中名單除了UNIQLO以外，還有「UV100、迪卡儂」兩大品牌，但遲遲無法下定決心，崩潰直呼「選到要發瘋」。
UV100防曬外套最便宜免千元！款式多、不黏膩：唯一缺點是它
據了解，「UV100」是台灣知名專業機能防曬品牌，專注於研發與設計抗紫外線的科技服飾與配件，並獲國際認證最高防曬等級，採用Suptex-Cool清涼冰科技，穿起來吸汗快乾又不黏膩，機能與舒適兼具，一件就能輕鬆抵禦烈陽，且因太過耐穿，引來網友笑稱最大缺點是「穿不壞想買新的都沒機會」。
UV100防曬外套每款顏色選擇多、版型偏向機能實用，擁有馬尾洞、指洞與鬆緊束口等設計，但也被評價時尚感與修飾度不如平價快時尚品牌，款式較為傳統，被消費者認為是最大痛點，不過每個人喜好有所不同，建議還是親自實際試穿最準。
除了UV100以外，迪卡儂防曬外套也是被公認的超強神衣！迪卡儂是全球最大的體育用品集團之一，涵蓋超過80種運動用品與服飾，並以高CP值聞名全台。迪卡儂防曬外套則較UV100便宜許多，幾乎每件「千元有找」在社群平台爆紅，其價格親民，即使弄髒也不會心痛。實際查詢官網，價格最低從499至1849元皆有，男女兒童款式應有盡有，
迪卡儂防曬外套憑藉高CP值與透氣度廣獲正面評價，但也有部分消費者認為，外觀版型較為中性，且缺乏修身效果，對於較在意外型的消費者來說，可能會覺得不夠時尚，但若是追求戶外運動防曬與透氣的人來說，迪卡儂仍是不錯的選擇！