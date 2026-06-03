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UNIQLO防曬外套改天穿！「2神牌」穿過全推薦：涼又透氣

▲在台灣購入防曬外套，不少人會選擇UNIQLO等大型品牌，但也有民眾推薦「UV100、迪卡儂」兩大品牌旗下產品。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

UV100防曬外套最便宜免千元！款式多、不黏膩：唯一缺點是它

▲UV100專注於研發與設計抗紫外線的科技服飾與配件，並獲國際認證最高防曬等級，採用Suptex-Cool清涼冰科技，穿起來吸汗快乾又不黏膩（圖／UV100官網）

最便宜999元就能入手一件抗UV清涼經典連帽外套，最貴則要1499元。

但也被評價時尚感與修飾度不如平價快時尚品牌，款式較為傳統，被消費者認為是最大痛點

▲實際查詢官網，UV100防曬外套最便宜999元就能入手一件，最貴則要1499元。（圖／UV100官網）

不輸UNIQLO、UV100！迪卡儂防曬外套千元有找：高CP值爆紅全台

▲迪卡儂防曬外套近期討論度很高，男女款選擇多元，價格在千元上下，CP值高。（圖／記者徐銘穗攝）

許多使用者實測指出迪卡儂的材質更透氣，相當適合台灣的夏天，並且穿起來舒適又透氣，部分款式具備涼感功能與超強包覆力，除了帽T設計外，袖長能遮蓋手背，一些款式還有防風或防潑水機能

但也有部分消費者認為，外觀版型較為中性，且缺乏修身效果，對於較在意外型的消費者來說，可能會覺得不夠時尚

隨著夏季到來，不少人開始穿起防曬外套當作日常抵禦陽光的時尚搭配，但在台灣想買防曬外套，多數人會聯想到UNIQLO等大型品牌，，大讚表示「真的超好穿！」一名女網友日前在Threads發文，好奇表示防曬外套究竟如何選擇，，但遲遲無法下定決心，崩潰直呼「選到要發瘋」。貼文曝光後，UV100、迪卡儂愛用者紛紛跳出來推薦留言，、「推迪卡儂，真的好穿又涼又透氣」、「UV100不悶熱，中午騎車也穿得住」、據了解，「UV100」是台灣知名專業機能防曬品牌，專注於研發與設計抗紫外線的科技服飾與配件，並獲國際認證最高防曬等級，採用Suptex-Cool清涼冰科技，穿起來吸汗快乾又不黏膩，機能與舒適兼具，一件就能輕鬆抵禦烈陽，且因太過耐穿，引來網友笑稱最大缺點是「穿不壞想買新的都沒機會」。UV100一件價格屬於中間價格，UV100款式部分也相當多元，包括連帽外套、口罩連帽外套、立領外套等皆有，同時還有推出抗UV褲子、裙子與上衣和其他防曬配件。UV100防曬外套每款顏色選擇多、版型偏向機能實用，擁有馬尾洞、指洞與鬆緊束口等設計，，不過每個人喜好有所不同，建議還是親自實際試穿最準。除了UV100以外，迪卡儂防曬外套也是被公認的超強神衣！迪卡儂是全球最大的體育用品集團之一，涵蓋超過80種運動用品與服飾，並以高CP值聞名全台。迪卡儂防曬外套則較UV100便宜許多，幾乎每件「千元有找」在社群平台爆紅，其價格親民，即使弄髒也不會心痛。迪卡儂防曬外套儘管便宜，但功能性依舊十分高，迪卡儂防曬外套憑藉高CP值與透氣度廣獲正面評價，，但若是追求戶外運動防曬與透氣的人來說，迪卡儂仍是不錯的選擇！