NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈漫遊內灣　內灣國小激發學生創作生蓮基金會挺高榮台南分院行動醫療8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

女兒想當兵怎麼辦？　王力宏驚訝語塞說⋯

記者翁新涵╱台北報導2018/05/30 14:35
▲王力宏完全沒想到女兒會有想當兵的一天。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）
▲王力宏完全沒想到女兒會有想當兵的一天。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

王力宏為了宣傳「兩岸電影展」開幕片《無問西東》，特別在百忙中接受台灣媒體訪問，他在片中雖然是富家子弟，但生在日本侵華年代不忍生靈塗炭，決定報效國家投考空軍，但其實家人因為只有他一個獨生子非常反對，不過片中的王力宏仍義無反顧成為軍人，最後更犧牲小我，在飛機遭敵軍射擊後，直接衝撞日本艦艇完成大我，這樣一個角色讓王力宏演得立體，也讓許多影評讚許，他甚至還寄片子給李安導演看，可見他對這次表演的信心。

王力宏為了這個角色付出不少，電影裡再艱難的任務他都甘之如飴，片中一幕他報考空軍，必須通過平衡感項目：五花大綁在機械中旋轉二十幾圈，接著馬上走平衡木，這些他可都是親身演出，而且導演要求完美必須一鏡到底，光這個場景就拍了一個禮拜，每天要旋轉至少十個小時，但王力宏一點也不覺得苦，認為導演要求的就該做到，就憑這股強大意志力，他甚至連暈眩想吐的狀況都沒有。

另一場他為了父親的眼疾，抓了一條青竹絲，接著急奔下樓、經過教室操場幾千個學生回到宿舍，這長長的一路也是要一鏡到底，他跟所有群眾演員連跑了好幾天，猶如馬拉松選手，從早上七點開工跑到下午五點收工，至少跑了上百次，才完成這個鏡頭，儘管差點休克，王力宏也從沒抱怨過，只說了一句：「我只想給導演（李芳芳）最好的東西，對得起她的創意。」


▲王力宏演出《無問西東》受到好評。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

經過這次拍攝，王力宏也對當兵有更深的體會，但當問及如果女兒長大想當兵的話，他會像片中的父母反對嗎？這時王力宏居然一時語塞，想了好長的時間，似乎完全無法想像目前才3歲和1歲的女兒，有一天會跟他說這件事，表情相當驚訝不可思議地說：「我女兒想要當兵的話，這個假設我必須消化一下。」但如果女兒執意要做這件事呢？「我還是用我的方式去管她，我會想要去瞭解她，如果她真的下定決心，一定要做這個事情，肯定有她的原因。」

王力宏一提到女兒就滿臉開心，透露現在二個女兒都很黏他，喜歡摟摟抱抱親親他，同片的黃曉明遇到他，二人就愛講爸爸經，王力宏笑說：「我們現在都跟小孩熱戀中，因為我跟他都是差不多年紀出道，差不多時間結婚，現在又有孩子，有很多經歷是相同的，這是一種緣分。」黃曉明還跟王力宏透露很想有一個女兒，「只能跟他說加油了，這種事最重要是看老婆，我們家也是這樣，要不要再生一個，得看靚蕾答不答應。」


▲王力宏和黃曉明（右）現在一碰面就聊爸爸經。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

講到正在老婆肚子裡的第三胎：兒子，王力宏更是津津樂道，直說現在就已經在練習換尿布了，「迎接兒子和女兒很不一樣，幫兒子換尿布要從反方向擦，女生是從上到下，男生是從下到上，男生跟女生真的天生就不一樣。」而且兒子還沒生出來，老婆就開始跟王力宏開玩笑：「現在貝多芬就在我肚子裡面，因為『情敵貝多芬』呀（王力宏歌曲）。」讓現場媒體一陣大笑。

王力宏更透露現在二個女兒超喜歡聽莫扎特的曲子，還會跟著哼唱，甚至會跟著他一起彈鋼琴拉提琴，連吉他的和弦都會刷喔，整張臉充滿驕傲爸爸的Fu。

關鍵字王力宏無問西東黃曉明兩岸電影展
蔡依珊親做熱狗麵包　遭兒嫌棄前夫爽娶阿嬌　華航林依晨說話了

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan