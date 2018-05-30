女兒想當兵怎麼辦？　王力宏驚訝語塞說⋯

王力宏為了這個角色付出不少，電影裡再艱難的任務他都甘之如飴，片中一幕他報考空軍，必須通過平衡感項目：五花大綁在機械中旋轉二十幾圈，接著馬上走平衡木，這些他可都是親身演出，而且導演要求完美必須一鏡到底，光這個場景就拍了一個禮拜，每天要旋轉至少十個小時，但王力宏一點也不覺得苦，認為導演要求的就該做到，就憑這股強大意志力，他甚至連暈眩想吐的狀況都沒有。

王力宏為了宣傳「兩岸電影展」開幕片《無問西東》，特別在百忙中接受台灣媒體訪問，他在片中雖然是富家子弟，但生在日本侵華年代不忍生靈塗炭，決定報效國家投考空軍，但其實家人因為只有他一個獨生子非常反對，不過片中的王力宏仍義無反顧成為軍人，最後更犧牲小我，在飛機遭敵軍射擊後，直接衝撞日本艦艇完成大我，這樣一個角色讓王力宏演得立體，也讓許多影評讚許，他甚至還寄片子給李安導演看，可見他對這次表演的信心。

另一場他為了父親的眼疾，抓了一條青竹絲，接著急奔下樓、經過教室操場幾千個學生回到宿舍，這長長的一路也是要一鏡到底，他跟所有群眾演員連跑了好幾天，猶如馬拉松選手，從早上七點開工跑到下午五點收工，至少跑了上百次，才完成這個鏡頭，儘管差點休克，王力宏也從沒抱怨過，只說了一句：「我只想給導演（李芳芳）最好的東西，對得起她的創意。」



▲王力宏演出《無問西東》受到好評。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

經過這次拍攝，王力宏也對當兵有更深的體會，但當問及如果女兒長大想當兵的話，他會像片中的父母反對嗎？這時王力宏居然一時語塞，想了好長的時間，似乎完全無法想像目前才3歲和1歲的女兒，有一天會跟他說這件事，表情相當驚訝不可思議地說：「我女兒想要當兵的話，這個假設我必須消化一下。」但如果女兒執意要做這件事呢？「我還是用我的方式去管她，我會想要去瞭解她，如果她真的下定決心，一定要做這個事情，肯定有她的原因。」

王力宏一提到女兒就滿臉開心，透露現在二個女兒都很黏他，喜歡摟摟抱抱親親他，同片的黃曉明遇到他，二人就愛講爸爸經，王力宏笑說：「我們現在都跟小孩熱戀中，因為我跟他都是差不多年紀出道，差不多時間結婚，現在又有孩子，有很多經歷是相同的，這是一種緣分。」黃曉明還跟王力宏透露很想有一個女兒，「只能跟他說加油了，這種事最重要是看老婆，我們家也是這樣，要不要再生一個，得看靚蕾答不答應。」



▲王力宏和黃曉明（右）現在一碰面就聊爸爸經。（圖／記者林柏年攝年攝，2018.05.30）

講到正在老婆肚子裡的第三胎：兒子，王力宏更是津津樂道，直說現在就已經在練習換尿布了，「迎接兒子和女兒很不一樣，幫兒子換尿布要從反方向擦，女生是從上到下，男生是從下到上，男生跟女生真的天生就不一樣。」而且兒子還沒生出來，老婆就開始跟王力宏開玩笑：「現在貝多芬就在我肚子裡面，因為『情敵貝多芬』呀（王力宏歌曲）。」讓現場媒體一陣大笑。

王力宏更透露現在二個女兒超喜歡聽莫扎特的曲子，還會跟著哼唱，甚至會跟著他一起彈鋼琴拉提琴，連吉他的和弦都會刷喔，整張臉充滿驕傲爸爸的Fu。