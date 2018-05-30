簽署聯合公報　我將支持海地「新基礎建設」

海地總統 Jovenel Moïse （摩依士）前來我國進行國是訪問，昨（ 29 ）日蔡英聞總統以隆重的軍禮迎接，除了舉行雙邊會談外，雙方還簽署「聯合公報」，聯合公報中表示，蔡英文總統支持海地起動「新基礎建設」的計畫，將於 60 天之內共同規劃海地的經濟發展以及基礎建設，以促進雙方交流。

根據海地《自由報》報導指出，海地財政部長日前表示，台灣將會提供 1.5 億美元（約 45 億元新台幣）的貸款，讓海地能夠進行電力建設。外交部發言人李憲章則表示，海地希望能夠改善民眾的供電需求，但進一步的協助方式還需要與海地政府做相關的討論。