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簽署聯合公報　我將支持海地「新基礎建設」

編輯中心／綜合報導2018/05/30 15:04
▲蔡英文總統昨（ 29 ）日以軍禮迎接海地總統摩依士，兩人一同簽署「聯合公報」，公報內容指出我國將支持海地「新基礎建設」計畫。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）
▲蔡英文總統昨（ 29 ）日以軍禮迎接海地總統摩依士，兩人一同簽署「聯合公報」，公報內容指出我國將支持海地「新基礎建設」計畫。（圖／記者陳明安攝，2018.05.29）

海地總統 Jovenel Moïse （摩依士）前來我國進行國是訪問，昨（ 29 ）日蔡英聞總統以隆重的軍禮迎接，除了舉行雙邊會談外，雙方還簽署「聯合公報」，聯合公報中表示，蔡英文總統支持海地起動「新基礎建設」的計畫，將於 60 天之內共同規劃海地的經濟發展以及基礎建設，以促進雙方交流。

根據海地《自由報》報導指出，海地財政部長日前表示，台灣將會提供 1.5 億美元（約 45 億元新台幣）的貸款，讓海地能夠進行電力建設。外交部發言人李憲章則表示，海地希望能夠改善民眾的供電需求，但進一步的協助方式還需要與海地政府做相關的討論。

蔡英文總統與摩依士兩人共同簽署聯合公報，公報內容表示，兩國元首達成 10 項共識，兩國願意成立高階工作小組，共同規劃海地經濟發展、基礎建設以及吸引投資等領域之架構及新合作條件，

海地總統則特別重申支持中華民國參與「世界衛生大會」、「聯合國氣候變化綱要公約」及「國際民航組織」等等的國際組織活動。

外交部則進一步表示，我國與海地兩國的邦交關係相當友好，未來在對海地或是其他友邦的合作計畫，政府也將會積極規劃，透過引導或是運用國營事業及民間企業的相關規化及充沛活力，進而強化對友邦的投資及合作，擴大海外整體經貿布局，達成友邦發展、鞏固邦交級企業商機的三贏綜效。

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