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響應世界環境日　宣導活動拿好康

記者郭政隆／嘉義報導2018/05/30 17:39
▲嘉義市環保局與財稅局說明世界環境日宣導活動內容。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.30）
▲嘉義市環保局與財稅局說明世界環境日宣導活動內容。（圖／記者郭政隆攝影2018.5.30）

每年的6月5日為世界環境日，嘉義市環保局為響應這項國際活動，將於在6月2日舉辦宣導活動，屆時由環保局及財稅局合作擺設關卡及體驗攤位，透過寓教於樂讓民眾瞭空汙防制及民眾租稅觀念，活動並結合時下最熱門的扭蛋遊戲，參與者只要闖過六關，即可獲得一次扭蛋機會，有機會抽中空氣清淨機大獎。

環保局長張志誠表示，三年來經市政府通盤規畫及各局處通力合作，使PM2.5手動監測濃度由34.7µg/m3降低至26.0µg/m3（106年），濃度值減量為全國第一，嘉義市商業發達，餐飲業為數眾多，依據排放清冊盤點餐飲業PM2.5排放量達89公噸，占全部18%，未經處理的油煙逸散，除影響客人用餐觀感外，也是造成民眾居家環境污染的陳情原因之一；因此，為了呼籲民眾、餐飲業者重視油煙防制，當日活動將安排油煙汙染防制設備現場展示，與餐飲業油煙防制相關的體驗活動，使民眾從中認識油煙汙染及其如何防制，期能促進餐飲和家庭油煙的防制減量，共同改善和營造永續適居的美麗嘉園。

環保局空氣及噪音管理科科長吳博章也指出，當日活動除餐飲油煙汙染及機車定檢APP推廣、室內空品維護、民俗活動行為調查等，其他空汙防制宣導外，另結合財政稅務局辦理國小學生租稅廣播答嘴鼓比賽頒獎活動，鼓勵將租稅觀念以淺顯易懂的語言及肢體動作，傳達出豐富的租稅意涵，更建立新世代學子誠實納稅觀念；此外，現場也將推廣行動支付消費和繳稅服務，主要因應行動支付時代來臨，透過使用智慧型手機下載行動支付業者APP，即可使用行動支付工具消費並儲存雲端發票，及享受便捷繳稅服務，使用方便又減碳，還可獲得禮券100元獎勵。

張志誠強調，從事餐飲作業時會產生細懸浮微粒(PM2.5)，長久暴露其下，對健康而言是看不見的威脅、傷害，尤其是第一線的從業人員，所受衝擊更為直接，為了讓民眾、餐飲業者正視餐飲油煙防制和減量，特以此作為今年世界環境日宣導主題，鼓勵業者對於油煙應作好防制並採取防護，共同維護呼吸健康和美好生活環境。

關鍵字世界環境日嘉義市環保局張志誠吳博章
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