響應世界環境日　宣導活動拿好康

每年的6月5日為世界環境日，嘉義市環保局為響應這項國際活動，將於在6月2日舉辦宣導活動，屆時由環保局及財稅局合作擺設關卡及體驗攤位，透過寓教於樂讓民眾瞭空汙防制及民眾租稅觀念，活動並結合時下最熱門的扭蛋遊戲，參與者只要闖過六關，即可獲得一次扭蛋機會，有機會抽中空氣清淨機大獎。

環保局長張志誠表示，三年來經市政府通盤規畫及各局處通力合作，使PM2.5手動監測濃度由34.7µg/m3降低至26.0µg/m3（106年），濃度值減量為全國第一，嘉義市商業發達，餐飲業為數眾多，依據排放清冊盤點餐飲業PM2.5排放量達89公噸，占全部18%，未經處理的油煙逸散，除影響客人用餐觀感外，也是造成民眾居家環境污染的陳情原因之一；因此，為了呼籲民眾、餐飲業者重視油煙防制，當日活動將安排油煙汙染防制設備現場展示，與餐飲業油煙防制相關的體驗活動，使民眾從中認識油煙汙染及其如何防制，期能促進餐飲和家庭油煙的防制減量，共同改善和營造永續適居的美麗嘉園。