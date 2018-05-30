錸德坐擁訂單利多 股價漲停登13年新高

光碟片廠錸德 (2349-TW) 今日以漲停價 14 元作收，寫下自 2004 年 11 月以來新高，成交量 80950 張。錸德拓展商用光碟市場，除拿下 Japan Disc 訂單外，並接獲 Panasonic 生產訂單，有望推升後市業績表現。

台北股市終場指數下跌 142.95 點，以 10821.17 點作收，包括 5 日線、10 日線、月線及季線均失守，成交值 1608.35 億元，也是今年第 5 大成交值。

受惠新品及轉型利多，錸德逆勢抗跌，早盤漲停後盤中雖然打開，但 11 點後仍持續漲停，最後以漲停價 14 元作收，是自 2004 年 11 月以來新高，終場成交量 80950 張。