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即時跑馬燈捷運打童掀論戰　母：他不是神經病BTS是台灣手機代言人　有望來台8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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「捷運打童」事件掀網友論戰　母淚嘆：自閉症不是神經病

生活中心／綜合報導2018/05/30 22:51
▲「捷運打童」事件掀網友論戰，母淚嘆：「自閉症不是神經病！」（圖／翻攝自臉書）
▲「捷運打童」事件掀網友論戰，母淚嘆：「自閉症不是神經病！」（圖／翻攝自臉書）

台北市一名母親昨（ 29 ）日帶著 2 名幼子搭乘捷運，其中 1 名兒子突然被男子從後方重打頭部，讓媽媽氣憤回嗆「你打他幹嘛」並出手回擊，引發網友熱烈討論。由於男子患有自閉症，卻遭網友狠酸不雅字詞，甚至連帶侮辱自閉症患者，讓一名家有自閉症兒的母親看了生氣又難過，淚控：「自閉症孩子不是神經病！」

該名母親在臉書社團「爆怨公社」發文怒控，自從捷運暴打孩童的事件曝光後，有朋友竟被親戚諷刺「你家小孩自閉症要管好，最好出門都不要放他單獨，免得哪天無法控制情緒跟新聞一樣」，甚至強調打童的男子和他的兒子一樣是「神經病」，冷諷「應該把你兒子那種病的都關起來治療，好了才能放出去，不然放出來到處跑，哪天又無法控制情緒打死人，家裡丟不起那個臉」。

一番話讓自閉症孩子的媽媽聽了好心碎，原 PO 也忍不住火大痛批「他們不是神經病，他們是中樞神經受損！」雖然第一次和自閉症孩子相處時，曾被他們的焦躁情緒及獨有的做事方式嚇到，但沒有哪個媽媽希望自己的孩子患病。即使社會說著不歧視自閉症兒童，但當發生傷人事件時，各種批評聲浪隨即排山倒海而來，「我知道這次捷運事件非常兩難，傷人是事實，控制不了是大家看見的，但是不希望因此否定放棄了他，很多自閉症孩童成年在努力復健下都可以逐漸走向社會，不要因為他傷人了而否定放棄這個星星的孩子。」 

貼文一出，網友紛紛留言「問題值得深思」、「非常理性」，但也有網友認為「可以體諒包容，但不代表就得接受對方的攻擊行為」、「如果我小孩被打，我也是選擇打回去」掀起正反兩派熱議。不過，有網友表示，在不知道對方狀況下，身為媽媽一定會先保護自己的孩子，事後了解可以選擇彼此原諒，再給對方一次機會。

關鍵字捷運爆怨公社自閉症精神疾病
女生嚮往當妓女？醫生po文惹網怒

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