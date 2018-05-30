「捷運打童」事件掀網友論戰　母淚嘆：自閉症不是神經病

台北市一名母親昨（ 29 ）日帶著 2 名幼子搭乘捷運，其中 1 名兒子突然被男子從後方重打頭部，讓媽媽氣憤回嗆「你打他幹嘛」並出手回擊，引發網友熱烈討論。由於男子患有自閉症，卻遭網友狠酸不雅字詞，甚至連帶侮辱自閉症患者，讓一名家有自閉症兒的母親看了生氣又難過，淚控：「自閉症孩子不是神經病！」

該名母親在臉書社團「爆怨公社」發文怒控，自從捷運暴打孩童的事件曝光後，有朋友竟被親戚諷刺「你家小孩自閉症要管好，最好出門都不要放他單獨，免得哪天無法控制情緒跟新聞一樣」，甚至強調打童的男子和他的兒子一樣是「神經病」，冷諷「應該把你兒子那種病的都關起來治療，好了才能放出去，不然放出來到處跑，哪天又無法控制情緒打死人，家裡丟不起那個臉」。