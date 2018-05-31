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影／上海方宇設計新銳挑戰賽　大葉大學囊括金、銀、銅獎

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/05/31 18:42
▲大葉大學工設系蓋格教授(左四)指導學生囊括金銀銅獎。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）
▲大葉大學工設系蓋格教授(左四)指導學生囊括金銀銅獎。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）

大葉大學繼日前空間設計學系學生在「新一代設計展」中榮獲最大獎項「金點新秀年度最佳設計獎」後，德國籍教授約翰蓋格(Johann Geiger)領軍的工業設計學系學生團隊角逐「2018上海方宇設計新銳挑戰賽」，打敗台灣9所公私立大學派出的七十多隊強勁對手，一舉包辦金、銀、銅牌，成為本屆賽事的大贏家，傲人成績吸引兩岸交通設計企業與學術界目光。 
▲工設系大四生王唯懿勇奪上海方宇設計新銳挑戰賽金牌。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31）

金牌冠軍王唯懿說，他設計這台2035年運動型機車，虛擬科技結合賽車運動，創造出成功的騎乘體驗，隨著老師蓋格學習運輸設計3年，這次參賽作品他前後花了9個月時間進行概念發想、3D列印、建模，最後終於成功將因而獲得評審青睞。


▲大葉大學工設系大四生蘇煒傑（右）、范博凱（左）獲上海方宇設計新銳挑戰賽銀牌 

銀牌作品也相當有特色，設計人蘇煒傑、范博凱打破傳統，將未來運動與「身障者騎乘需要」的社會議題做出完美結合。得銅牌的黃柏維、林時愷認為，參賽讓他們感受最深的，是三組同學獲知比賽主題後，都能不分彼此地互相幫忙發想設計提案，再加上蓋格老師不時從旁協助，最後才能全部光榮上壘。


▲大葉大學工設系作品獲上海方宇設計新銳挑戰賽銅牌。（圖／記者唐詠絮攝，2018.05.31） 

蓋格指出，由台商設立的上海方宇設計是專門投入於機車設計的國際級公司，專業水準與企業規模居於亞洲地區領導地位。大葉工業設計系同學在此次競賽獲獎的可貴之處，在於不但同場較技的對手很強，而且還要面對世界重量級評審的嚴格考驗。這些學生靠著大學四年磨練的技能，最後通過重重考驗贏得榮耀，也為自己的大學生涯劃下完美句點。 

關鍵字大葉大學工業設計系上海方宇設計
新北好市金讚獎開跑　鳥來嬤當評審騎YouBike　漫遊碧潭好愜意

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