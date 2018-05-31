NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈英倫戀愛教主嗆聲成名　9月來台偶像主唱喝酒麻痺　五月天救了他！8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

感情詐騙1萬包中570萬 婦人險上當

中央社2018/05/31 15:08
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者陳朝福高雄31日電）40歲單身林姓女子掉進詐騙集團六合彩感情詐騙陷阱，深信只要新台幣1萬元就可中570萬元，警政署保安警察第七總隊員警王中俊等人苦勸，林女才大夢初醒，未受騙上當。

王中俊今天說，詐欺手法是詐騙集團成員在網路盜用帥哥照片，並在臉書每天問候、溫柔攻勢取得林女信任後，騙稱他在「香港六合彩」高層任職，可以操控每期彩票的中獎號碼，只要「1萬就可中570萬，2萬可中1140萬，所得與公司五五對分，就會有570萬收入」。

林女日前到台灣銀行鳳山分行準備辦理匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，引起銀行副理陳梅月注意，並通報派駐的保七員警王中俊、蘇振賢和王再添協助處理，但當時林女仍深信不疑。

王中俊表示，上前關心了解時，林女一直表示只是單純匯款給香港的朋友代買東西，但員警眼尖看到她手機對話有不斷催促匯款的訊息，林女才說2萬元是要匯給香港的朋友投資六合彩，而且可以包中大獎。

在林女手機對話訊息除了催促匯款，也有以「包中」獎金為誘餌，且只有10個名額，因為愛她才特別給她這個中獎的機會，不斷誘騙林女去匯款。

王中俊與員警和陳梅月立即拿出案例向林女勸說，說明這些都是詐騙的手法，沒有這麼好康的事，千萬別上當，終於讓林女了解這是一場網路交友詐騙。

保七警察第一大隊將全案送交轄區派出所，持續追查幕後的詐騙集團。（編輯：梁君棣）1070531

鑑定標準不一 空氣槍達人...疑不滿邱太三施政 男子到...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan