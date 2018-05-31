感情詐騙1萬包中570萬 婦人險上當

（中央社記者陳朝福高雄31日電）40歲單身林姓女子掉進詐騙集團六合彩感情詐騙陷阱，深信只要新台幣1萬元就可中570萬元，警政署保安警察第七總隊員警王中俊等人苦勸，林女才大夢初醒，未受騙上當。

王中俊今天說，詐欺手法是詐騙集團成員在網路盜用帥哥照片，並在臉書每天問候、溫柔攻勢取得林女信任後，騙稱他在「香港六合彩」高層任職，可以操控每期彩票的中獎號碼，只要「1萬就可中570萬，2萬可中1140萬，所得與公司五五對分，就會有570萬收入」。

林女日前到台灣銀行鳳山分行準備辦理匯款，因在櫃檯前不斷滑手機，引起銀行副理陳梅月注意，並通報派駐的保七員警王中俊、蘇振賢和王再添協助處理，但當時林女仍深信不疑。