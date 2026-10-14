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2027春節「請2天可休11天」！一票人不跟進：反而虧

▲2027行事曆的總放假天數為121天，其中連續假期一共有9個，一圖看懂9大連假日期區間。（圖/NOWNEWS社群中心製）

「不管是放假前或剛開工通常都比較輕鬆，在相對輕鬆的日子請假，總感覺虧了」

「沒出國的話，不會想休，反正那兩天去公司的氣氛，應該也是一個放假的氛圍」

春節多休2天感覺虧了！上班族曝原因

▲部分人認為放假前夕與剛開工的時段，通常公司氣氛較輕鬆、業務負擔輕，加上開工時常有開工紅包或儀式，照常出勤反而更划算。（示意圖／NOWNEWS資料圖）

最猛請假法！明年過年請5天「一路爽休16天」

只要請2月1日至3日、11日至12日共5天，加上前後周末，就能從1月30日一路休到2月14日

▲▲民眾翻開2027年行事曆，發現只要請2月1日至3日、11日至12日共5天，加上前後周末，就能從1月30日一路休到2月14日，一路爽放16天。（圖／行政院人事行政總處）

距離2027年剩不到3個月，行政院人事行政總處已公布2027年行事曆與國定假日，明年農曆春節從2月4日到2月10日，但有民眾表示，，引發不少人共鳴。一名網友日前在Threads發文，提到2027年農曆春節從2月4日休到2月10日，但只要在2月11日、12日請兩天特休，就可以自創11天假期，一路從2月4日休到12日，讓他好奇發問「明年大家過年真的會休2，連放11天嗎」。問題曝光後，卻引來一票上班族搖頭拒絕，並解釋、「跟家人相處太久會很躁」、綜合網友看法，雖然使用特休能夠創造更長假期，；亦有金融業、電商等行業出面，在年節前後業務量反而更大，或受限於營運特性人力吃緊，根本無法請假。不過仍有一票人持不同看法，像是南下返鄉、計畫出國旅遊的人反而早已規畫好動用特休，坦言「一定請，這樣就不用跟大家一起搶回台北的車票」、「已預謀一年，準備請特休2天」、「出國已經安排好，從2/13到2/19，基本上2月就是2月初一路放到底」。值得一提的是，過去也有民眾提供2027過年春節「最猛請假法」，甚至有網友詢問Meta AI明年連假請假攻略，就連AI也給出相同答案，若民眾捨不得使用特休或無法請長假，可以只請2月11、12日兩天，依舊能從2月4日休到14日，自己創造11天假期。