影／久旱不雨影響稻作　宜縣議會議長籲縣府啟動應變機制

目前正值蘭陽平原水稻結穗期，但因久旱不雨，部分地區稻田缺乏灌溉水源，恐影響後續生長。宜蘭縣議會議長陳文昌今（31）日就要求宜蘭縣政府採取應變機制，協助水利會供水給農民灌溉，解決乾旱問題。
最近全台各地都面臨久旱不雨的乾旱問題，宜蘭縣也不例外。由於目前正值蘭陽平原水稻結穗期，這個階段必須有適當的灌溉，才不會影響稻作的生長。宜蘭縣議會議長陳文昌今天就要求縣政府必須啟動應變機制，協助水利會解決農田灌溉問題。陳文昌表示，目前正值水稻結穗期，倘若沒有適當灌溉將導致稻米變成「空包彈」，對農民影響相當大，雖然水利會已經啟動供水措施，但有些地方沒有水還是抽不出來，因此他建議縣府應該啟動災害應變機制，協助水利會解決農田灌溉的關鍵時刻。
對於陳文昌議長的建議，代理縣長陳金德表示，將責成縣府秘書長組成專案小組與宜蘭農田水利會以及各地農會研議，看哪些地方缺水導致農作物受損，並研究如何調集水資源解決缺水問題。
宜蘭縣政府工務處長陳春錦表示，因梅雨未到，以致造成乾旱，雖然宜蘭民生用水百分之七十用地下水，所以比較沒有受到影響，但因農田灌溉是以地表水為主，因而會受到影響，工務處會去了解水利會有哪些地方需要協助，若需要臨時地下水權也會予以核發，提供農民必要的水資源。