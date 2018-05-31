影／久旱不雨影響稻作　宜縣議會議長籲縣府啟動應變機制

目前正值蘭陽平原水稻結穗期，但因久旱不雨，部分地區稻田缺乏灌溉水源，恐影響後續生長。宜蘭縣議會議長陳文昌今（31）日就要求宜蘭縣政府採取應變機制，協助水利會供水給農民灌溉，解決乾旱問題。

最近全台各地都面臨久旱不雨的乾旱問題，宜蘭縣也不例外。由於目前正值蘭陽平原水稻結穗期，這個階段必須有適當的灌溉，才不會影響稻作的生長。宜蘭縣議會議長陳文昌今天就要求縣政府必須啟動應變機制，協助水利會解決農田灌溉問題。陳文昌表示，目前正值水稻結穗期，倘若沒有適當灌溉將導致稻米變成「空包彈」，對農民影響相當大，雖然水利會已經啟動供水措施，但有些地方沒有水還是抽不出來，因此他建議縣府應該啟動災害應變機制，協助水利會解決農田灌溉的關鍵時刻。