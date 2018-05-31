南屯端午木屐節將登場　林佳龍邀民眾「穿木屐躦鯪鯉」

「南屯端午木屐節」將在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街舉行，今日宣傳記者會上，由鎮平國小附設幼稚園小朋友盛裝打扮，帶來可愛的木屐舞蹈，南屯區吉祥物穿山甲「咖咖」也登場亮相，並將大粽子香包贈送給林市長，邀請林市長參與南屯端午木屐節，惹得市長笑開懷。

台中市政府將於6月18日舉辦「南屯端午木屐節」，以穿木屐踩踏地面「躦鯪鯉」民俗為發想，結合踩街、趣味競賽、親子遊藝、繪本故事演出及木屐舞蹈表演等，塑造全台獨一無二的端午慶典。市長林佳龍今天邀請民眾逗陣來呷肉棕配蔴芛湯。



▲台中市長林佳龍與民俗專家林茂賢今天舉辦「台中第一街」簽書會（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.31)

記者會上也舉辦簽書儀式，林市長與民俗專家台中教育大學台灣語文學系林茂賢副教授，共同在書本樣板上簽名，盼藉由林老師豐富的歷史研究與珍貴的文獻記載，讓全國民眾了解南屯老街的歷史文化，再現老街風華。

「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛！」林市長表示，「穿木屐躦鯪鯉」是南屯地區流傳已久的民俗文化，台中104年在端午節舉辦「千人木屐舞」活動，共有5008人參加，創下金氏世界紀錄，今年特別邀請林老師撰寫「台中第一街」一書，詳細介紹南屯老街全國獨一無二的文化資產，將讓市民帶來更多光榮感。

至於麻芛湯是台中在地獨有的一種飲食，麻芛產季剛好落在端午節前後，因此也成為了南屯人在端午節與肉粽搭配的美食之一，當日下午1時將在萬和文教大樓前分批提供麻芛湯、魚丸湯及3000顆肉粽，歡迎市民踴躍前來參加。