中油荒腔走板綠能政策　有黑暗面？

電池產業是未來5年最夯的產業，台灣股票市場只要是跟鋰電池有關的公司，今年第一季的股價大都上漲。中油公司的石化原料有塔底油可以生產軟碳，是電池產業的主要上游原料，中油積極推動石化高值化事宜，其中，發展綠能鋰電池是潮流與趨勢，中油公司未來的加油站也將成為綠能加電站或電池更換站。

中油公司與日本東京電氣化學工業株式會社（TDK）、碩城科技公司簽訂共有開發電動機車電池的合作備忘錄，力拼今年底生產中油品牌的電池，，遭到台灣大學教授吳乃立在臉書上踢爆，碩城科技公司在2018年3月21日才成立，是一家從來沒有電池管理技術經驗的公司與殯葬業者，他批評，台灣的綠能產業發展竟然能夠如此荒腔走板。

中油公司在100年成立了綠能硏究所硏發綠能鋰電池，如今已經擁有相當程度的績效，今年5月9日、10日，中油公司並配合政府政策，舉辦「台灣中油智慧綠能加油站論壇」，普獲各界好評。

5月21日中油總經理李順欽代表該公司與日商TDK社長黑成直、台灣碩城科技董事長劉添財，在中油公司大樓正式簽約合作電動機車電池的開發計劃，並由總統府國策顧問何美玥、經濟部長沈榮津、中油公司董事長戴謙擔任見證人。事後，中油發言人副總經理黄仁弘署名對外發布新聞稿。

據了解，日商TDK並非全球獨一無二的電池製造商，在全球電池市場的占有率排名僅是第8名，還排在松下、新力公司之後，而且TDK投資中國大陸，大部分的電池產地也是在中國大陸。

令人質疑的是，中油公司為什麼選擇與TDK合作？遴選的過程是否有黑箱作業？為什麼不是與TDK的雙方合作？而是加入碩城科技的三方合作計劃？況且，碩城科技是剛成立2個月的公司，登錄的實收資本額只有1000萬元，董事長劉添財是在大陸的殯葬業者、中國殯葬協會榮譽會員。

據悉，三方的合作備忘錄（MOU）有簽訂保密條款，規範中油公司、TDK、碩城三方的權利與義務，中油公司的意見必須透過碩城科技傳達給TDK執行，這是什麼樣的合作備忘錄？台大教授吳乃立就質疑，這會是繼台中市政府之前與一人公司簽約海水採礦的烏龍案。

碩城科技於2018年3月21日成立，4月建置網頁，5月9、10日參加「台灣中油智慧綠能加油站論壇」，5月21日就與中油、TDK簽下這個龐大的合約。

中油公司與TDK合作必須透過碩城科技，這算是一種技術性的綁標，事後簽署合作備忘錄，才會有保密條款，顯然這是一個「先射箭、再劃靶」的合作計劃投資案。

碩城科技的實收資本額1000萬元，可以與中油、TDK共同開發機車鋰電池，將來生産還要進軍東南亞市場，預期未來經濟利益，每年可能會是百億元。

在中油內部官網的「E學院」討論中，有非常多的人質疑整個合作計劃，碩城科技公司的貢獻在那𥚃？角色是什麼？為什麼要選擇一家完全沒有電池管理與經驗的碩城科技公司？

據說，中油緑能小組對此三方協議架構是有意見的，但遭到中油董事長辦公室主任林軍豪擋住。其次，中油董事長戴謙在這次簽約也遭到質疑，他不小心說溜了嘴，戴謙說他只是過渡而已，隨時會走人。儘管這電池案的走向是正面的，戴謙指令總經理李順欽代表中油簽署合作備忘錄，也只是「代簽」而已，真正的操盤手是董事長辦公室主任李軍豪，幕後主導者是民進黨的高層。

李軍豪是行政院長頼清德任職台南市長時期的重要幕僚，戴謙接任中油董事長後，被安排在戴謙身邊，這個人事安排真的讓外界有很大的想像空間。

電池產業從手機或行動電源、未來汽機車等，與我們的生活習習相關，如果沒有電池等同沒電，電池產業是國防產業的一環，面對這麼重要的產業，既然中油的技術硏發已經成熟，便應該要自主發展才對，怎麼會去簽訂一個荒腔走板的合作備忘錄，還稱要「力拼」今年底合組公司生產品牌電池？

尤其，與中油合作的碩城科技，負責人是在大陸的台商殯葬業者，日商TDK的生產基地也是在大陸，所有的管理與技術幹部全部都是大陸人，中油公司把國防重要的產業，交給對岸的相關人員管理，將來兩岸關係如果持續惡化，中共已經讀不回，我們該怎麼辦？

中油公司對此表示，碩城科技是當初資策會輔導，在經濟部加工出口處高雄軟體園區，而在台南的研發中心是剛受沙崙綠能5月核定通過，規劃6月進駐的。且母集團台灣受恩與Panasonic的研發合作經驗，在2月底3月初，中油TDK受恩資策會三方共同在日本TDK公司訪問未來能源合作.,受恩公司也同時成立碩城科技，該公司積極跨國與Panasonic能源設備、TDK電池建構為策略夥伴。

這顯然是中油在爭眼話瞎，經濟部資策會5月才核定，碩城科技的硏發中心建置，6月份才能備好進駐，就在5月21日立即與中油、TDK簽合作備忘錄，且中油說受恩科技有與Panasonic策略聯盟，受恩公司是碩城科技的母公司這項合作備忘錄，根本沒有受恩公司，簽約的對象是碩城科技，兩者都是獨立的法人，沒有法律牽連關係，這是最基本的abc常識，中油公司真的不懂嗎？