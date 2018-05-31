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娛樂

圖輯／AV天后吉澤明步　率三位泳裝AV女優來台

圖輯／記者林柏年2018/05/31 18:37

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲海空花（左起）、橘瑪麗、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗（左起）、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗（左起）、海空花、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲橘瑪麗（左起）、海空花、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

  • ▲海空花（左起）、橘瑪麗、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）

日本 AV 女優吉澤明步今（31）日率領橘瑪麗、海空花和星川凜々花三位AV女優，出席推出虛擬貨幣上線活動，可讓粉絲體驗成人線上、線下服務。而她今年適逢出道15周年，曾說過「只要有粉絲在，就會繼續做下去」的話，現場撂起中文：「活到老，幹到老。」喊話絕不引退。

關鍵字吉澤明步橘瑪麗海空花星川凜々花
十年沒演電視劇　桂綸鎂再進小螢幕男星尾隨女同學　逼到牆角強吻亂摸

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