圖輯／AV天后吉澤明步　率三位泳裝AV女優來台

日本 AV 女優吉澤明步今（31）日率領橘瑪麗、海空花和星川凜々花三位AV女優，出席推出虛擬貨幣上線活動，可讓粉絲體驗成人線上、線下服務。而她今年適逢出道15周年，曾說過「只要有粉絲在，就會繼續做下去」的話，現場撂起中文：「活到老，幹到老。」喊話絕不引退。