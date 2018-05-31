圖輯／AV天后吉澤明步　率三位泳裝AV女優來台

▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲吉澤明步來台代言虛擬貨幣活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲海空花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲海空花（左起）、橘瑪麗、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗（左起）、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗（左起）、海空花、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲橘瑪麗（左起）、海空花、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）
▲海空花（左起）、橘瑪麗、星川凜凜花來台為虛擬貨幣站台。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.31）